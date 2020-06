BBC: Storbritannia vil åpne for reiser til og fra Norge

Storbritannia ønsker å åpne for en reisekorridor mellom flere europeiske land, ifølge BBC er Norge et av de landene.

Det skriver den britiske statskanalen, torsdag.

Ifølge BBC jobber nå britiske myndigheter med en plan for å åpne landet opp for en rekke europeiske land, uten at de innreisende må i karantene.

De nåværende reglene i Storbritannia er svært strenge, og alle innreisende må gå rett i isolasjon i to uker. Man får ikke ta offentlig transport eller gå i butikken.

I tillegg til Norge, ønsker Storbritannia og åpne for Frankrike, Italia, Spania, Hellas, Belgia, Tyskland, Nederland, Tyrkia og Finland.

Torsdag ettermiddag kommer statsminister Erna Solberg og resten av regjeringen med oppdaterte reiseråd. Det er foreløpig usikkert hvilke land regjeringen vil åpne for.

Sverige vil mest sannsynlig ikke havne på denne listen, da smitteraten deres er høyere enn i Storbritannia, skriver BBC.

At landet åpner for en reisekorridor, betyr altså at innbyggerne i de to landene kan reise fritt mellom hverandre, uten å gå i karantene når de ankommer.

De første reisekorridorene kan åpne allerede 4. juli, ifølge BBC. Dette er imidlertid ikke bekreftet av britiske myndigheter.

Grant Shapps i den britiske regjeringen har antydet at det vil komme mer informasjon på mandag, men ifølge BBC kan det også komme nyheter i løpet av helgen.

Saken oppdateres!