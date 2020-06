Nå blir det et værskifte: – Blir grått og vått

Meteorologen ble folk i Sør-Norge om å nyte fredagen og lørdagen, mens man i nord kan glede seg over et ekstra par dager med fint vær.

Det går mot et dystert værskifte i store deler av landet. Den siste tiden har det ligget et høytrykk over hele Sør-Norge.

Dette høytrykket deler seg nå i to, hvor én del trekker seg nordover, mens den andre delen forsvinner østover fra Norge.

Inn mot helgen vil Vestlandet, og store deler av Sør-Norge, inkludert sørlige deler av Nordland oppleve fine sommerdager. Nord for Bodø er det mer grått og litt regn, opplyser vakthavende meteorolog Cecilie Villanger i StormGeo.

Fint i Sør-Norge, enn så lenge

I Sør-Norge har man de siste dagene har aldeles strålende vær. Dette ser ut til å fortsette, men vi skal være forberedt på at det gode været ikke vil bli værende så alt for lenge.

Et høytrykk som ligger over sørlige deler av Skandinavia sender varme luftmasser fra sør og sørøst, noe som gir varmt vær i Sør-Norge.

Villanger forteller at det er flere steder i Sør-Norge som vil få temperaturer over 30 grader.

– Det gjelder stort sett i indre strøk over hele Sør-Norge. På Østlandet vil man få mellom 25-30 grader. Lenger sør blir det noe mer varierende, og ned mot sju grader langs kysten i Finnmark, sier hun til TV 2.

– Hvem er værvinneren de neste dagene?

– Vanskelig å si, men kanskje Trøndelag. De ser ut til å ha bra vær nå og fram til søndag. Fronten som treffer Sør-Norge vil ikke nå Trøndelag før sent på søndag.

– Men man skal være oppmerksom på at det kan komme noen ettermiddagsbyger med torden gjennom helgen.

Grått og vått

Men det gode været ser ut til å avta. For mot slutten av helgen kommer det inn et lavtrykk og flere fronter som vil prege været i Sør-Norge.

– Det blir stort sett grått vær, og innimellom fine perioder. Fra søndag av vil det være grått og vått, sier meteorologen.

I takt med dårligere vær vil også temperaturene synke drastisk.

På Vestlandet vil temperaturene synke ned til 15 grader, mens på Østlandet ligger man å bikker rundt 20 grader i slutten av uken og starten av neste uke.

Nord-Norge

I Nord-Norge kan man få godt vær gjennom hele helgen.

– Fram til mandagen vil det holde seg bra i nord. Den varmeste dagen blir på mandag, og etter det vil det også snu der.

Lavtrykket i sør vil da trekke seg nordover på mandag, og videre oppover ut i neste uke.

Lofoten

Mange velger å dra til Lofoten i disse dager. Ingenting er bedre å tilbringe noen dager der hvis været er på topp. Villanger forteller at Lofoten vil ha godt vær gjennom hele helgen.

– Lofoten er faktisk et av de bedre stedene i Nord-Norge akkurat nå. Temperaturene ligger over 20 grader, og slik vil det bli gjennom helgen. I neste uke blir det mer varierende, og det gjelder hele landet.

– Det er ingen som vinner eller taper neste uke. Alle får litt av alt, sier Villanger.