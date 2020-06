Alle drukningsulykkene bekymrer: – Det vi nå opplever er veldig trist

Sommeren har startet dystert når det kommer til antall drukningsulykker.

Med varmt og fint sommervær, i store deler av landet, er det mange som trekker til sjøen for en avkjølende dukkert.

Redningsselskapets drukningsstatistikk viser at rundt 40 prosent av alle drukningsulykker skjer i juni, juli og august.

Bare den siste uken har flere personer omkommet på grunn av drukning etter å ha badet eller falt i vannet.

Dyster uke

Torsdag morgen ble en 22 år gammel mann funnet død i vannet Tretjønn på Gimlekollen i Kristiansand.

Onsdag ettermiddag druknet en mann i 30-årene, da han forsøkte å redde sin 10 år gamle sønn som hadde falt uti elva i Hønefoss.

Fredag kveld ble en 57 år gammel kvinne erklært død etter hun falt i vannet ved Lervig brygge i Stavanger.

Samme kveld ble også en mannlig båteier funnet omkommet i sjøen ved Leangbukta marina i Asker.

Mens natt til lørdag ble en mann i 60-årene funnet i død i Grasdalstjenn i Bamble i Telemark. Samme natt døde en mann i 40-årene i Tønsberg etter å ha falt fra en båt.

Tilstanden er ukjent for en mann som ble funnet livløs i sjøen ved en campingplass i Rogaland.

– Svært trist

Redningsselskapet har ikke løpende statistikk på drukningsulykker, og tallene for antall drukningdødsfall i juni er først klare i starten av juli.

Selv om de endelige tallene ikke foreligger ennå, synes Redningsselskapet det er svært trist med dødsulykkene den siste tiden.

TRIST: Eigil Andersen i Redningsselskapet. Foto: TV 2

– Vår visjon er at ingen skal drukne, så det sier seg selv at de vi nå opplever er veldig trist. Først og fremst for alle de som er direkte berørt, sier kommunikasjonsrådgiver Eigil Andersen i Redningsselskapet.

Andersen i Redningsselskapet sier at de generelt ser at drukningsulykkene følger finværet og aktiviteten ute. Og med sommeren kommer dessverre drukningsulykkene.

– 25 prosent av alle drukningdødsfall om sommeren skjer i forbindelse med bading, mens 30 prosent skjer fall fra brygge/land og 30 prosent er fra fritidsbåt, sier Andersen.

– Hva kan vi alle gjøre for å forhindre at den dystre statistikken fortsetter videre i sommer?

– Løft blikket og pass litt på hverandre, enten du er gammel eller ung. Vær litt nabokjerring langs og på vannet, sier Andersen.

Han forklarer at drukning er ikke som på film – det skjer i det stille.

– Bad alltid sammen med andre, og pass på hverandre. Er du der alene, så spør om noen kan holde litt øye med deg når du bader. Bader du alene så er det også et godt råd å holde seg nære land, sier han.

Forberedt på ulykker

Også Røde Kors forventer at flere nordmenn legger sommerferien i norsk natur på grunn av koronarestriksjonene, og øker derfor beredskapen.

– Vi forbereder oss derfor på mye aktivitet både ved sjøen og på land og vil legge stor vekt på forebyggende arbeid med fjellvett, sjøvett og koronavett, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Nylig presenterte han sommerberedskapen til Røde Kors for justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

– Med økende trafikk på land og til sjøs kan redningstjenesten stå foran en krevende sommer med mange hendelser. Regjeringen har derfor bevilget 3 millioner kroner ekstra til Røde Kors for å kompensere for noe av de økte utgiftene de forventer å få, sier Mæland.

App skal forhindre drukning

Nabolandet vårt er også hardt rammet av flere dødsulykker den siste tiden. Bare forrige uke druknet ni personer i Sverige – flere av dem barn.

En undersøkelse i Sverige viser at mer enn hver fjerde forelder mister oversikten over barnet sitt, fordi de fikler med mobilen mens barnet bader, skriver Aftonbladet.

- Legg ifra deg mobilen eller noe annet som distraherer, og fokuserer helt og fullt på barna som bader, sier ekspert Alexandra Gahnström på barneforsikringer i Trygg-Hansa, til avisen.

For å forhindre fremtidige tragedier på badestrendene i nabolandet vårt, har forsikringsselskapet nylig lansert appen «Badläge».

Appen sørger for at mobilen blokkeres fra alt annet enn nødsamtaler når når den er aktivert.