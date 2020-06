– Norge åpnes for Europa, men en lokal salgsmesse på Karmøy eller Bergen er problematisk

Årlig avholder Compass Fairs 20 salgsmesser under navnet «Boligmesse» rundt om i hele landet.

Disse messene er en viktig inntektskilde både for det lokale næringslivet som stiller ut, og de som leier ut messehallene. Dette ble det en brutal stopp på i mars, på grunn av koronatiltakene.

Permitterte alle

Nærmere 50 personer ble permittert og framtiden var usikker.

Derfor var gleden stor da de 5. mai fikk bekreftet at de kunne åpne opp og avholde høstens 14 boligmesser som planlagt.

– Vi gjorde et omfattende arbeid og satte oss inn i alle reglene til FHI, og tok kontakt med Helsedirektoratet. De bekreftet skriftlig at boligmesser ikke ville falle inn under reglementer i paragraf 13, og vi tok tilbake de permitterte og informerte 1500 samarbeidspartnere om at boligmessene ville bli gjennomført som planlagt i høst, sier daglig leder i Compass Fairs, Stewart Stjernholm, til TV 2.

Sjokket var derfor desto større da de seks uker senere fikk kontrabeskjed.

Mandag 15. juni ble paragraf 13 i Covid-19-forskriften oppdatert til også å gjelde varemesser og midlertidige markeder. Dermed spøker det nok en gang for messehøsten til Compass Fairs.

– Ført bak lyset

– Vi opplever at vi har blitt ført bak lyset av regjeringen. Det ble satt i gang store apparater og investeringer da vi fikk bekreftet at vi kunne starte opp igjen, og den plutselige endringen setter ikke bare oss, men også utstillere, leverandører, lokale idrettslag og arenaer, i en fullstendig uoversiktlig situasjon, sier Stjernholm.

Messebransjen i Norge er en stor industri som står for omsetning for flere milliarder kroner i året. Mange lokale produsenter er avhengig av ordre som kommer inn på disse messene.

– Norske myndigheter har gjort en utrolig god jobb i å håndtere pandemien, og vi har alle et ansvar. Men akkurat her er regjeringen lite løsningsorientert, og næringslivspolitisk fientlig, sier Stjerholm.

Stjernholm og kollegene jobber nå døgnet rundt for å klare å holde liv i bedriften. De har 1500 lokale bedrifter som er avhengig av å få et klart svar om det blir mulighet for utstilling, eller ikke.

– Dette får store ringvirkninger for næringslivet rundt om i Norge, sier Stjernholm, og fortsetter:

– Vi vet ikke hva vi skal gjøre. Skal vi permittere alle ansatte igjen? Vi er avhengig av å kunne planlegge, men vet ikke hva som skjer framover. 1500 ulike utstillere skal være med på 14 messer fra første helgen i september. De er avhengig av å bestille produkter, sikre bemanning og planlegge.

Messer har store positive ringvirkninger for næringslivet i lokalsamfunn. I andre land har myndighetene sponset bedrifter for å få dem til å delta på messer for å kickstarte økonomien etter pandemien.

Frp kritisk

Det har ikke lykkes TV 2 å få svar fra Helseminister Bent Høie i denne saken, men fredag svarte han på et skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet som ble sendt 18. juni.

Der peker han på at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet mener messer og markeder bør inkluderes som arrangementer fra et smittevernfaglig perspektiv.

I svaret til Høie sier han at det er mange likheter mellom messeutsalg og store handlesentre som Ikea eller Plantasjen, men han viser også til en del bekymringer vurdert av Helsedirektoratet.

De mener messer tiltrekker seg flere gjester fra større geografiske områder, og at kortere åpningstider kan føre til lengre køer.

– Jeg mener at det er gode grunner for at varemesser ikke behandles helt på samme måte som kjøpesentre og permanente varehus. Det må forventes at de som besøker en varemesse kommer fra et mye større geografisk område, gjerne fra ulike deler av landet og i noen tilfeller også fra utlandet. Det tilsier at det stilles strengere krav, svarer Høie.

Les hele Høies svar her

– Lite løsningsorientert

Ledelsen i Compass Fairs er svært skuffet over svaret de har ventet lenge på, og de mener de kan gi gode svar og løsninger på alle bekymringene til Helsedirektoratet:

Lokale messer som det er snakk om her, har lokale utstillere og gjester. 100 prosent av alle utstillere og besøkende er fra den lokale region. Alle som deltar, stiller ut, jobber og besøker messen har digitale billetter med personopplysninger. Skulle det oppstå en smittesituasjon, ville smittesporingen vært lettere her, enn på de fleste andre handelssteder eller utesteder som samler mennesker. Arrangøren innfrir alle krav om avstand, hygiene og antall besøkende - faktisk er de innstilt på enda strengere standarder enn smittevernsforskriften krever.

Compass Fairs har derfor søkt om dispensasjon fra regelverket, og håper fremdeles på et positivt svar fra myndighetene. Etter de fikk se Høies svar til Listhaug fredag, sier de at de skal sende et vedlegg til myndighetene for å forsterke søknaden om dispensasjon.

Magnus Birkelund i Frp sier til TV 2 at han reagerer på at bransjen har fått så motstridende signaler fra myndighetene.

– Det at de får en vurdering fra statlige myndigheter som sier de kan åpne opp, for så å få kontramelding, er problematisk, sier Birkelund.

Han er enig i at det virker som bransjen har god kontroll på smittevernsreglene og de besøkende.

– Det virker jo som de har bedre kontroll på utstillere og gjester på messene, enn mange andre steder som samler mange mennesker, sier han.

Viktig inntektskilde

I Danmark har regjeringen vedtatt en egen forskrift for messer der det sammenlignes med nettopp de nevnte selskaper. Og det er en slik ordning Strjernholm og hans kollegaer ønsker seg i Norge også.

De mener det at Europa åpnes for nordmenn fra 15. juli, mens en en lokal salgsmesse på Karmøy eller Bergen blir problematisk, er uforståelig.

– Mange bedrifter er helt avhengig av boligmessene våre, så hvis vi må avlyse betyr det et stort omsetningsfall for dem i en ellers vanskelig tid, sier han til TV 2.

Stjernholm forteller at de har sendt anmodning om hastemøte med helseminister Bent Høie for en uke siden og purret for to dager siden, men de har ikke hørt noe fra departementet.