Sandberg tar oppgjør med Carl I. Hagen: – Vil splitte partiet

Tidligere Frp-nestleder Per Sandberg mener Carl I. Hagen de siste årene har vært «svært ødeleggende» for partiet.

To Frp-legender står steilt mot hverandre i hva som er det beste for Fremskrittspartiet.

Carl I. Hagen gikk onsdag hardt ut mot retningen for partiet.

– Mange savner det gamle, klarttalende og pågående Fremskrittspartiet med alternative løsninger, som ikke fremstår som et «Høyre light», sa Hagen til TV 2.

Han tok også et oppgjør med de liberalistiske kreftene i partiet.

Nå slår eks-statsråd og Frp-nestleder Per Sandberg tilbake mot Carl I. Hagen. Han mener Hagens innsats de siste årene har vært svært ødeleggende for partiet.

– Carl med flere jobbet kontinuerlig i opposisjon mot regjeringsdeltakelsen. Dette var svært ødeleggende for de faktiske resultater Frp fikk ved deltakelsen. Uansett gjennomslag, ble dette aldri godt nok, sier Sandberg til TV 2.

Han var nestleder i partiet fra de gikk inn i regjering i 2013 og satt til august 2018. Sandberg var også fiskeriminister i nærmere tre år.

Rope i skogen

– Man ser allerede at politikken dreies fra Frp etter at Frp gikk ut. Man får mindre Frp-politikk, logisk nok. Det er Carl I. Hagens strategi; bedre å rope i skogen enn politiske resultater, sier Sandberg, som i mange år samarbeidet tett med Hagen.

Han slår ring rundt Siv Jensen, og forstår ikke hva Carl I. Hagen og hans tilhengere egentlig ønsker.

– Frp har en ypperlig leder i Siv Jensen, men hun og ledelsen må få arbeidsro. At flere roper på ny leder er bare et nytt bevis på at man ønsker splittelse. Jeg forstår ikke hva man legger i «ta Frp tilbake»? Til hva? Jeg har vært med fra 0,2 prosent, er det dit man vil?

PROFILER: Carl I. Hagen, Siv Jensen og Per Sandberg under en valgkampåpning i 2009. Foto: Stian Lysberg Solum

– Splitte partiet

Hagen ønsker å ta partiet i en nasjonal-liberalistisk retning.

– Frps liberalisme er økonomisk politikk - ikke verdier. Det er Venstre som står for de liberale verdiene, og de hører ikke hjemme i Frp. Jeg vil heller gå i retningen av nasjonalkonservatisme enn den ytterliggående liberalismen, sa Hagen til TV 2 onsdag.

Hagen står fortsatt sterkt i Oslo Frp, hvor også Christian Tybring-Gjedde har tatt til orde for å skrote liberalismen og gå i en nasjonalkonservativ retning.

Sandberg svarer med at Oslo Frp ikke har vært en suksesshistorie. I 2019 fikk Frp 5,3 prosent ved valget.

– Carl I. og de nasjonalistiske kreftene har jo styrt og holdt rattet i utviklingen i Oslo Frp. Her er det ikke 10 prosent, men betydelig lavere. Dette er heller ikke noen nyhet fra Hagen, dette er hakk i plata. Carl I. Hagen bør ta en prat med Senterpartiet, men jeg tolker det dithen at Carl I. igjen vil splitte partiet. Slik han kontinuerlig gjorde når Frp satt i regjering, sier Sandberg videre.

Sandberg mener stikk motsatt at partiet nå dyrker de liberalistiske verdiene.

– Fremtidsutsiktene for Frp vil ikke være etter de nasjonalistiske linjer. Norge og norsk økonomi trenger et sterkt og oppegående liberalistisk parti. Det er helt avgjørende at partiet dyrker i liberalistiske prinsippene. Unntakstilstanden vi har sett og er midt i nå, viser tydelig hva proteksjonisme og nasjonalismen resulterer i, sier den tidligere Frp-nestlederen.

Hagen er blitt forelagt uttalelsene til Sandberg, men har ikke besvart TV 2s henvendelse.

Tybring-Gjedde: – Norges interesser først

Christian Tybring-Gjedde mener Frp må gå i en nasjonalkonservativ retning. Det har han også tidligere uttalt til TV 2.

NORGE FØRST: Christian Tybring-Gjedde er tydelig på hvilken retning han vil ta partiet. Foto: Ole Berg-rusten

– TV 2 vet hvor jeg står politisk og i hvilken retning jeg ønsker å trekke partiet. Vår politikk må styres av nasjonale interesser. Vi kan ikke være alt for alle. Vi må tørre å utfordre og ta et tydelig eierskap på de områdene som er viktigst for våre velgere, sier Tybring-Gjedde.

– Hvilke saker må Frp i større grad ta tydelig eierskap til?

– Det er flere. Vårt fokus må være eget land. Det er jo underlig at et slikt standpunkt kan oppfattes som kontroversielt blant politikere i flere partier, sier han.

Han tar også til orde for et samarbeid med Senterpartiet.

«Et sterkt Sp og et sterkt Frp vil være en realpolitisk vekker for Høyre, og dra partiet i en folkelig og nasjonalkonservativ retning hvor de setter Norges interesser først.»