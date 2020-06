Politiet tar selvkritikk etter dobbeltdrap i Stavanger

Natt til onsdag rykket politiet i Stavanger ut til en bolig på Storhaug etter meldinger om en alvorlig voldshendelse.

Da de kom frem til huset fant de en kvinne i 20-årene og en mann i 30-årene drept. En mann i 40-årene ble pågrepet på stedet, siktet for drapene.

Under en pressekonferanse torsdag opplyste avsnittsleder Lars Ole Berge at de har mottatt flere anmeldelser mot den siktede mannen.

Flere anmeldelser

Politiet opplyste at den avdøde kvinnen hadde et samliv med den siktede mannen i flere år. Samlivet startet da de bodde i Syria, og fortsatte da paret flyktet til Norge i slutten av 2015.

SELVKRITIKK: Sør-Vest politidistrikt har bestemt seg for å granske politiets arbeid i forkant av dobbeltdrapene i Stavanger. Foto: Carina Johansen

– Den avdøde kvinnen har tidligere anmeldt den siktede mannen. Mannen fikk da et besøksforbud mot kvinnen, men etter to måneder trakk kvinnen anmeldelsen, sa Berge under pressekonferansen.

I mai tok samlivet mellom den avdøde kvinnen og den siktede mannen slutt. Kort tid etter dette ble mannen anmeldt flere ganger.

Den 26. mai anmeldte den avdøde mannen den siktede for vold. Da ba den avdøde mannen om et besøksforbud. Noen dager senere ble den siktede anmeldt på nytt, denne gangen for skadeverk.

Rakk ikke avhøre siktede

Men politiet tok aldri stilling til hvorvidt det skulle utstedes besøksforbud mot den siktede mannen.

– Før beslutning om kontaktforbud utstedes skal siktede normalt avhøres, men før politiet rakk å avhøre siktede så skjedde drapene, sa Berge.

Politimesteren i Sør-Vest politidistrikt har derfor besluttet å sette ned en arbeidsgruppe som skal se på politiets håndtering av saken.

– Politiet tok aldri stilling til om de avdøde hadde rett til besøksforbud. Oppfølgingen av disse sakene har tatt for lang tid, og politiet ser nødvendigheten av å granske egen håndtering, sa Berge.

– Uten å konkludere kan det se ut som politidistriktet har flere forbedringspunkter.