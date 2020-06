Stockholm innfører samkjønnede trafikklys

De tre siste årene har kommunen byttet ut de vanlige lysene med samkjønnede lys rundt idrettsparken i Östermalm i anledning Pridefestivalen.

I år er Pride i Sverige, i likhet med her hjemme, gjort om til en digital festival som følge av koronaviruset.

I den anledning velger kommunen å spre trafikklysene over et større område, og la dem bli værende på permanent basis, skriver Stockholm Direkt.

– Får bli

Ansvarlig byråd i byen, Daniel Helldén, har tidligere uttalt at det har vært et mål.

– Ettersom Pride er avlyst i år, har vi valgt å sette ut de samkjønnede trafikklysene på et antall steder rundt i byen, og så får de bli igjen etterpå, sier han og fortsetter:

– Jeg ser ingen grunn til å flytte på dem senere. Å kunne ha samkjønnede trafikklys er enda en måte å vise at det stereotypiske mannlige trafikkmiljøet ikke har samme rolle lenger, og at man får løftet fram LHBT-bevegelsen og dens betydning for byen, sier Helldén.

Vil ha flere

Han åpner også for at det blir flere samkjønnede trafikklys i fremtiden.

– Ja, det ser jeg ingen problem i å ha, selv om noen sikkert kommer til å ha synspunkter på det. Når vi kjøper inn trafikklys framover, håper jeg vi kan ha en større flora av varianter.