NFF reagerer på Nakstads forklaring: – Vi forstår det ikke

Espen Nakstad sier at at nærkontakt i fotballen har «liten smitterisiko», men likevel må breddelag i Norge fortsette å trene uten kontakt. Nå forklarer han logikken på ny - uten at Norges Fotballforbund (NFF) er noe klokere.

I et intervju med TV 2 på tirsdag kom den assisterende helsedirektøren med et utsagn som har skapt debatt i Fotball-Norge:

– Vi er ikke bekymret over nærkontakten. Derfor er det også et unntak for det i forbindelse med trening i barneidretter. Det å åpne breddefotballen for fullt, med kamper og turneringer, medfører også reiseaktivitet. At man står i kiosk-kø og at man er samlet flere i publikum. Nå har vi også en grense på 200 personer per arrangement. Alt dette vil til sammen øke kontakthyppigheten ganske mye, og det er det som er problemet. Ikke taklinger og kontakt på fotballbanen.

At nærkontakten i seg selv er relativt uproblematisk, har fått en rekke personer til å ytre seg uforstående til at det fortsatt må holdes minst én meters avstand i breddefotballen for alle over 20 år frem til og med tidligst 1.september.

Nakstad: – Isolert sett liten smitterisiko

TV 2 stilte derfor følgende spørsmål til Nakstad torsdag:

– Om det ikke er selve kontakten som er problemet, hvorfor kan ikke da breddelag fra 3.divisjon og nedover trene med full kontakt?

– Nærkontakt i forbindelse med taklinger under fotballtrening representerer isolert sett lite smitterisiko sammenlignet med den øvrige kontakthyppigheten rundt fotballtrening og kamper. Det er summen av den kontakten som man har med hverandre i forbindelse med trening som er avgjørende for den totale smitterisikoen og for når det kan åpnes opp for mer idrettsaktivitet. Enn så lenge har Regjeringen besluttet å åpne opp for barneidretten fra 1. august, men foreløpig ikke for breddeidretten. Dette skyldes nok også et ønske om å åpne gradvis og kontrollert slik at den totale smitterisikoen ikke øker for mye samtidig, skriver Nakstad i en e-post.

– Vanskelig å forstå

Alf Hansen er direktør for utvikling og aktivitet i NFF.

Han kjøper ikke argumentene til helsedirektoratet.

– Vi må respektere frykten de har for økt mobilitet i samfunnet. Der er vi prisgitt deres vurdering. Men vi vil utfordre de på at det nå åpnes for turisme og andre ting som fører med seg økt mobilitet. Det vi ønsker er en vurdering så tidlig som mulig i august for å få lov til å spille kamper. Det vi ikke forstår er det med trening, sier Hansen, og fremfører hovedbudskapet til NFF:

– Det blir ingen forskjell i transporten frem og tilbake fra trening om man må trene med en meters avstand eller med fullkontakt. Transporten er jo den samme. Om ikke aktiviteten fører med seg stor risiko, så er det vanskelig å forstå at vanlig trening i klubb ikke er greit. Det forstår vi ikke.

Stor kontrast til Danmark

TV 2 skrev onsdag om at man i Danmark åpnet for kontakttrening i breddeidretten allerede i mai.



Morten B. Randers jobber som forsker for Syddansk Universitet, samt er professor ved Norges Arktiske Universitet. Han har forsket på hvor mye fysisk kontakt spillerne har i gjennomsnitt på treningsfeltet.

– Vi har undersøkt forskjellige banestørrelser og forskjellige antall spillere. Og det vi ser er at det er relativt liten kontakt og tid man er i kontakt med hverandre. Vi har brukt en sone på 1,5 meter rundt spillerne som utgangspunkt, sier Thomsen til TV 2.

– Via GPS-tracking har vi kunnet se hvor mye de er innenfor 1,5 meter av hverandre. I løpet av 60 minutters spill er det maks 115 sekunder man oppholder seg innenfor 1,5 meter av en annen. Når det gjelder fysisk kontakt, er det nede på 5-10 ganger i løpet av 60 minutter. Og cirka en tredjedel av den kontakten er ansikt til ansikt.