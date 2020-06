WHO-sjef: – Jeg har advart om dette, og nå er det en realitet

30 Europeiske land har sett skarp økning i antall koronatilfeller, ifølge direktør for WHO i Europa, Hans Kluge.

30 europeiske land har sett en økning i antall koronasmittede de to siste ukene, opplyser Hans Kluge i WHO på en pressekonferase torsdag.

– I flere uker har jeg snakket om faren for oppblomstring mens landene åpner opp i Europa. Denne risikoen har nå blitt en realitet, sier Kluge i en videomelding.

700 daglige dødsfall

Det er registrert over 2,5 millioner koronatilfeller i Europa, og etter at toppen var passert, begynte mange land startet å åpne opp igjen. Men nå blir det rapportert nesten 20.000 nye tilfeller og over 700 daglige dødsfall, noe som er en økning.

Kluge er spesielt bekymret for 11 land, hvor helsevesenet igjen står i fare for å bli presset til det ytterste.

Han nevner at Polen, Tyskland, Spania og Israel har respondert effektivt til farlige klaseutbrudd knyttet til skoler, gruver og matpruduksjon.

Denne uken stengte Tyskland igjen ned et område som følge av et stort utbrudd i et slakteri. Det omfatter rundt 360.000 innbyggere i Gütersloh-distriktet vest i Tyskland.

Reproduksjonstallet i Tyskland har økt betraktelig den siste tiden, og tallet ligger nå på 2,76.

Kluge applauderer også svar på undersøkelser som viser at folk har blitt flinkere til å holde fysisk avstand, og å bruke munnbind:

– Bravo til folket, skriver han i en twittermelding.

Digital sporing

Han vektlegger også betygningen av å ha digitale sporingsmuligheter, og sette inn effektive tiltak der hvor smitteklynger oppstår.

Pandemien er langt fra over, men fortsetter å akselerere i mange land. Søndag ble 183.000 mennesker bekreftet smittet på 24 timer. Det er ny rekord hittil.

Globalt har over ni millioner mennesker testet positivt for viruset, og over 400.000 er døde, ifølge WHOs oversikt. Daglig settes det nye rekorder i antall smittede.