Tirsdag 30. juni går Omar Elabdellaouis kontrakt med Olympiakos ut. Etter det TV 2 erfarer, skal 28-åringen ha mottatt konkrete tilbud fra flere europeiske klubber.

Olympiakos leder ligaen med god margin og ligger an til å vinne «The Double» i Hellas. Som følge av korona-pandemien er sesongen ennå ikke ferdigspilt. Elabdellaoui bekrefter overfor TV 2 at han forlenger med Olympiakos ut sesongen.

– Det blir en liten «extension», sånn at jeg kan spille ferdig sesongen og spille Europaliga i august, forteller han på telefon fra Hellas.

Elabdeallaouis agent ønsker ikke å kommentere hvilke klubber som har vist interesse for nordmannen.

– Det stemmer at vi er i dialog med klubber i Europa og at vi har kommet langt i prosessen. Omar er kaptein på både klubb- og landslag og har ledet det eneste laget i Europa som hittil er ubeseiret i den hjemlige ligaen og på god vei mot å ta sitt fjerde ligagull. Han spiller sin beste fotball og interessen på ham er massiv. Utover det kan jeg ikke kommentere noe, sier Mikail Adampour, som representerer Elabdellaoui sammen med hovedpersonens bror, Rachid Elabdellaoui.

– Åpen for det meste

Elabdellaoui forteller at det er mange ting som spiller inn på avgjørelsen om hva som skjer videre. Han har tidligere spilt i England, men er åpen for å prøve ut en ny liga. Kravet er at nivået skal være høyt.

– Jeg er åpen for det meste, hvis jeg skal være ærlig. Jeg har vært såpass heldig å få spille mange kamper her, mange viktige kamper og kamper i Europa. Prioriteringen for meg er at det skal være fotball på høyt nivå og jeg skal spille Europeisk fotball.

– Det sier seg selv, jeg har spilt fast på laget og har spilt bra over lang tid nå. Så det finnes jo en del muligheter for meg, forteller Elabdellaoui.

Det har vært mange spekulasjoner rundt hva som blir neste steg. I januar i fjor rapporterte Daily Mail at Elabdellaoui var i samtaler med Premier League-klubben Southampton. Han skal også ha vært ønsket av Celtic på dette tidspunktet.

Uansett hvor han ender, tar han med seg gode erfaringer fra Hellas.

– Jeg tar med meg mye fra Olympiakos. Jeg har jo spilt mange kamper for klubben, mange viktige kamper, så det er en erfaring jeg tar med meg videre. Olympiakos forventes å vinne serien og alle forventer at vi kvalifiserer oss til Europa. Det er en «winning mentality» i og rundt klubben. Du må være en vinner for å spille for Olympiakos.

Tidligere har Oslo-gutten tre ligagull og et cupgull med Olympiakos. I 2015 vant klubben «The Double», liga- og cupgull i samme sesong, slik de også ligger an til i år.

– Som kaptein er mitt fokus nå på å lede laget til serietittel og til å vinne cupen, samtidig som å gjøre en god figur i Europa når vi spiller mot Wolverhampton. Resten lar jeg agentene min ta seg av.