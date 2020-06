Far druknet da han forsøkte å redde sønnen (10)

Drukningsulykken skjedde i elva Hønefossen i Hønefoss sentrum ved 15.30-tiden onsdag ettermiddag.

Den ti år gamle gutten falt i elva og faren hoppet etter for å redde han, skriver Ringerikes Blad.

Ifølge politiet kunne ingen av de to svømme.

– Hørte fortvilte skrik

Det var en familie på fire fra Syria, men bosatt i Hønefoss, som oppholdt seg på land ved elva da 10-åringen falt uti.

Seksjonsleder Bent Øye for etterforskning ved Hønefoss politidistrikt sier til at far hoppet etter sønnen.

– Guttens mor oppdaget at sønnen hadde falt i elva og skrek høyt. To menn i nærheten hørte ropene og kom springende til. En av dem hoppet uti og fikk reddet opp 10-åringen, mens den andre sto på land og dro dem opp, sier Øye til TV 2.

Øye forteller at elva er svært krevende på denne strekningen og det tok noen minutter før gutten kom så pass til hektene at han begynte å etterlyse faren sin.

Omfattende søk

På det tidspunktet var alle nødetatene kommet til stedet, samt to luftambulanser. Det ble satt i gang et omfattende søk etter guttens far.

– 49 minutter etter første melding til nødetatene oppdaget et vitne noe som kunneminne om et menneske. Dykkere fikk hentet opp mannen og bragt han på land, sier Øye.

Det ble umiddelbart startet lunge- og hjerteredning, før mannen ble fløyet til Ullevaal sykehus.

– Noen timer senere ble mannen erklært død, sier Øye.

– Heltemodig innsats



Seksjonslederen sier at flyktningfamilien fra Syria blir ivaretatt av kommunens kriseteam og politiets pårørendekontakt.

– Våre varmeste tanker går til denne familien, sier Øye.

Politiet berømmer innsatsen til de to som kom stormende til og kastet seg ut i elva, hvor det er sterk strøm, høy vannføring og utfordrerne forhold.

– De to gjorde en heltemodig innsats som reddet livet til 10-åringen, sier Øye.