Mann funnet død i Harstad

En mann i midten av 20-årene ble onsdag funnet død utenfor et skogsområde i Harstad.

Mannen er foreløpig ikke identifisert, men politiet tror at det er mannen som har vært savnet siden 10. februar som nå er funnet.

– Vi har hatt gjentatte leteaksjoner etter mannen, men det har vært en snørik vinter, så vi har møtt på problemer, forklarer politisjef i Harstad, Frank Magne Sletten til TV 2.

Politiet brukte redningshunder, redningspersonell, sivilforsvaret og Røde Kors i søket etter mannen.

Til TV 2 sier politisjef Frank Magne Sletten at politiet ikke mistenker at noe kriminelt har skjedd med mannen, men at de foreløpig heller ikke kan utelukke det.

– Vi jobber ut i fra flere hypoteser, sier politisjefen.