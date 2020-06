Freddy Kalas om koronatiden:

I kveld synger artist og låtskriver Freddy Kalas «Jovial» og «Gjøre ingenting» på Allsang på grensen.

Bedre låtskriver

Kongen av partymusikk innrømmer at det har vært en vanskelig tid som artist, spesielt når alle partyer har vært avlyst.

– Jeg føler at det er ganske kjip tid, men jeg har gjort det beste ut av det. Har fått tid til å ta en titt inni meg selv og tenke over ting. Tror også at jeg har blitt en bedre låtskriver, sier Freddy Kalas til TV 2.

Nettshopping

Artisten fra Drammen har merket en stor nedgang i antall konserter og har fått mye mindre å gjøre. Fritiden har han brukt blant annet til å å shoppe på nettet.

– Jeg prøver å være litt forsiktig med tanke på økonomien. Men jeg har kjøpt ny utesofa i rotting til verandaen og er veldig fornøyd med den, forteller han.

«Pinne for landet»

Sommeren blir rolig for 29-åringen og nå håper han viruset roer seg slik at han kan opptre for fullt igjen. Han er kjent for å spre glede og har lagt merke til at musikken hans har blitt streamet godt under koronatiden.

– Musikken streames fortsatt og jeg la merke til at i påsken da folk ikke kunne dra på hytta ble «Pinne for landet» spilt masse, så folk lytter til musikken min, avslutter han.

Se «Allsang på Grensen» klokken 20:00 på TV 2 og TV 2 Sumo.