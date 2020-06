Den har vært borte fra det norske markedet i 22 år, men nå er det klar for comeback for Ford Explorer.

At den nå kommer tilbake, har med drivlinjen å gjøre. Den tradisjonelle motoriseringen har gjort Explorer altfor kostbar i det norske markedet. Men som ladbar hybrid kommer den gunstig gjennom det norske avgiftssystemet, dermed har importøren valgt å ta den inn.

De satser forresten på et enkelt og oversiktlig modellprogram: To varianter, ST-Line og Platinum. Startprisen er henholdsvis 899.400 og 904.500 kroner. Og da er "alt" utstyr inkludert, det eneste du kan velge i tillegg er metallic lakk på ST-Line.

Hva er dette?

Explorer er SUV slik amerikanerne liker dem. Bilen er over fem meter lang og to meter bred. Høy er den også. Explorer ruver skikkelig på veien og designet gjør heller ingen forsøk på å skjule størrelsen.

Ladeluke på forskjemen, det betyr at Explorer har blitt ladbar hybrid.

Der flere ladbare hybrider i denne klassen må ofre de to bakerste setene for å få plass til batterier og drivlinje, har Ford klart å kombinere dette. Bilen er en fullverdig sjuseter.

21 centimeter og et habilt 4x4-system sikrer offroadegenskapene. Explorer kan trekke inntil 2.500 kilo og er mer arbeidshest enn de fleste konkurrentene.

Den elektriske rekkevidden er offisielt på 42 kilometer. Drivlinjen kombinerer en 3-liters V6 bensinmotor med en 100-hesters elektrisk motor. Dette gir en totaleffekt på 457 hk og voldsomme 825 Nm. Explorer har for øvrig 10-trinns automatgirkasse, ikke CVT-girkasse som mange andre ladbare hybrider er utstyrt med.

Aldri har flere vært redd for å kjøpe "feil" bil

Over fem meter lang og to meter bred, dette er en diger bil!

Hvordan er den å kjøre?

Her merkes det fort at Explorer ikke er som de fleste andre SUV-er i klassen rett under en million kroner. Der mange av dem er svært gode på å kamuflere både vekt og størrelse, er Explorer mer old school, for å bruke et engelsk uttrykk.

Understell og demping røper at dette ikke er ment å være noen luksusbil. Den er rett og slett litt mer primitiv enn premium-SUVene i klassen. Den krenger også mer i svingene enn vi etter hvert har blitt vant til fra moderne SUV-er. Men komforten ute på landevei er god og støydempingen absolutt godkjent.

En liten detalj på testbilen: Gassresponsen er nesten i overkant kjapp når du starter opp. Bilen bykser fremover, hvis du ikke er veldig forsiktig med gasspedalen. Det krever litt tilvenning.

Grillen er massiv, ST-Line betyr mange sorte detaljer som kler bilen.

Går den bra?

Motor og drivlinje gir solid kraftoverskudd. Den digre bilen sprinter fra 0-100 km/t på 6 sekunder blank. Det gjør den morsom å kjøre, samtidig som forbikjøringer går som en lek.

Det offisielle drivstofforbruket er på 0,31 l/mil og CO2-utslippet på 71 gram/km.

Det offisielle rekkeviddetallet er altså 42 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Det klarer vi ikke underveis. Det nærmeste vi kommer er 35 kilometer, i en testløype med kombinasjonen tettbygd strøk, landevei og litt motorvei. Men her skal vi legge til at vi ikke har forsøkt ekstrem sparekjøring, med det bør det være mulig å hente ut noen flere kilometer.

På en lengre rute, sjekker vi forbruket etter at batteriet har gått ned i null. Med pen og jevn landeveiskjøring (maks 90 km/t), ender vi da på 0,75 liter/mil. Tatt i betraktning at vi snakker stor SUV med 3-liters V6-motor er det slett ikke ille. Dette har naturligvis også mye med kjørestil å gjøre. På ladbare hybrider gjelder å unngå rykk og napp – og bremse minst mulig. Da regenererer du også maks underveis på tur. I motsatt fall: Kjører du aggressivt, vil forbruket naturligvis bli en god del høyere.

Flere av konkurrentene har større batteri og elektrisk rekkevidde enn Explorer. Her ligger den en god del bak de beste.

Det startet med at kona ville ha ham litt ut av huset...

Hekken er overraskende anonym i forhold til resten av bilen.

Hvordan er plassen?

Den er rett og slett gedigen! Selve baksetet er tredelt, der midterste sete er endel smalere enn de to ytterste. En voksen får det trangt her, på grunn av bredden. Men ellers er plassen god i alle retninger.

De to bakerste setene felles opp og ned elektrisk. Plassen er overraskende god også her. Det er også adkomsten. De to bakerste setene er lavt montert, derfor får voksne en litt spesiell sittestilling, med "knærne under haka". Men det er god takhøyde, bra beinplass og også god plass i bredden.

330 liters bagasjerom, når alle syv setene er i bruk.

Bagasjerommet spenner fra 330 liter med alle setene i bruk, til 2.274 når du feller ned alle baksetene. Det er meget bra.

Et annet pluss: Ford har sørget for gode koppholdere, også helt bakerst. Noe annet skulle jo også bare mangle på en amerikansk bil! De to bakerste koppholderne kommer forresten i tillegg til ti (!) foran i bilen, og oppbevaringsrom på til sammen 123 liter.

Slik ser det ut når biltesterne har lunsjpause

Praktisk og funksjonelt interiør, men hverken materialer eller design er på noen måte eksklusivt.

Finest utenpå eller inni?

I alle fall nå i starten vekker Explorer oppsikt ute på veien. Det har naturligvis mye med størrelsen å gjøre. Den digre grillen skiller seg også fra det meste annet av SUV-er. Det er en solid machofaktor over dette designet, med unntak av hekken som er litt anonym.

Interiøret er praktisk og funksjonelt, men noen særlig luksusfølelse gir det ikke. Her merker vi tydelig forskjellen i tankesett mellom amerikanske og europeiske bilprodusenter.

Kommer du fra en av de tyske premiumbilene, virker det nesten litt simpelt. Ja, en Volkswagen Touareg er også veldig mye mer påkostet på dashbord og øvrig interiør enn Explorer er. Her er vi mer på nivå med biler som VW Tiguan, Toyota RAV4 og Fords egen Kuga. Noen vil nok rynke litt på nesa når prislappen er på 900.000 kroner.

Denne setter rekord i elektrisk rekkevidde

...og hva er konklusjonen?

Ford Explorer skiller seg ut. Den er røffere og mer grovbygget enn konkurrentene sine, slik sett er den nesten litt i en klasse for seg.

Det merkes på alt fra skinnet i setene, til understellet. Her vegrer du deg neppe for å sette deg inn i arbeidsklær og skitne støvler, det gjør du fort i mange andre biler i denne prisklassen.

På plass og praktiske egenskaper scorer den også høyt. Har du mye småkjøring og er flink til å lade, ligger det an til lave driftskostnader. Samtidig gir drivlinjen et herlig kraftoverskudd når du trenger det. Her kan du også trekke tunge lass. Endel av kjøpegruppen blir nok de som har behov for det.

Å sammenligne direkte med biler som Volvo XC90, BMW X5 og Mercedes M-Klasse blir egentlig feil. Kommer du fra en av dem, vil du oppleve Explorer-interiøret som litt simpelt. Også at kjøreegenskapene er temmelig forskjellige. Til gjengjeld har altså Explorer andre styrker. I forhold til "ferdig utstyrt" bil har den også en betydelig prisfordel. Spekker du opp en premium-SUV med alt utstyret som er inkludert i prisen på Explorer, ender du mye høyere.

Dette er familiebilen som er like stor som en hytte

Ford har på kort tid kommet med to ladbare SUVer. Først ut var Kuga, nå har også ladbar Explorer kommet til Norge.

FORD EXPLORER Modell: 3,O PHEV ST-Line automat Motor: 3-liter V6 bensin + elmotor Systemeffekt: 457 hk / 825 Nm Batteripakke: 13,6 kWt Elektrisk rekkevidde: 42 km 0-100 km/t: 6 sek. Toppfart: 230 km/t Forbruk: 0,31 l/mil Bagasjerom: 330- 2.274 liter Lengde x bredde x høyde: 505 x 199 x 178 cm Bakkeklaring: 21 cm Vekt: 2,466 kg Hengervekt: 2.500 kg Pris: Fra 899.400 kroner (ST-Line).

Se video av Ford Explorer under: