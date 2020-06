Håper at nordmenn kan reise til disse landene

Klokken 16.00 torsdag ettermiddag har statsminister Erna Solberg kalt inn til en ny pressekonferanse. Temaet vil være en endring i reiserådene.

Per nå har myndighetene kun åpnet opp for reiser til Danmark, Finland, Island, Færøyene, Grønland og Gotland i Sverige.

Nå knyttes det stor spenning til hvilke andre land det åpnes opp for.

– Kjempespent

Nora Aspengren er kommunikasjonssjef i reiseselskapet TUI. De har allerede avlyst hele sitt sommerprogram, men har forventninger og ønsker om en endring.

– Vi er selvfølgelig kjempespent, og må forholde oss til det som kommer. Men vi håper at vi kan åpne til typiske feriedestiasjoner, slik at vi kan ta folk på ferie, sier Aspengren til TV 2.

De gjeldene reiserådene gjelder frem til 20. august, men dersom det skulle bli en endring på dette, er TUI klar.

– Vi har forberedt oss på en oppstart, og skulle den komme før, så er vi klare til å kaste oss rundt. Det blir veldig spennende å se, sier hun.

– Vet at ting fungerer

Det er særlig Hellas, Spania og Kroatia som står øverst på ønskelisten til Aspengren og TUI. Kommunikasjonssjefen mener det vil være trygt å reise hit.

– Vi har tatt inn gjester fra andre land, så vi vet at ting fungerer. Vi har forberedt både våre hoteller og flyene våre på de nye retningslinjene, sier hun.

Kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv Merete Habberstad sier til TV 2 at deres største ønske er at regjeringen åpner opp grensen for Tyskland.

– Tyskland er vårt viktigste utenlandsmarked, og det vil bety masse for norske hoteller, campingplasser og serveringssteder, sier Habberstad.

Ettertraktede turister

ØNSKE: NHO Reiseliv ønsker særlig at grensene mot Tyskland skal åpnes. Foto: Per Sollerman / NHO Reiseliv

Fra mai til august i fjor var det totalt 6,6 millioner utenlandske overnattinger i Norge. Tyskerne sto for 1,5 millioner av disse.

– Det er ikke noe annet land som er viktigere for norske hoteller enn Tyskland, sier kommunikasjonsdirektøren.

Det som også gjør tyskerne til attraktive turister, er at de tilbringer mye tid i Norge. Ifølge Eurostat er den gjennomsnittlige tysker 8,5 netter i Norge.

– Vi er i en situasjon hvor mange norske hoteller kjemper for å overleve denne sommeren. Nærmere 40 prosent mener de står i fare for konkurs, og ingen bransje vil ha større nytte av at grensen mot Tyskland åpnes enn nettopp reiselivet. Det vil redde både arbeidsplasser og bedrifter, sier Habberstad.

Viktig signal for bransjen

Og det er særlig forutsigbarhet NHO Reiseliv ønsker seg aller mest. Frem til nå har beskjeden fra myndighetene vært at reiserådene kan oppdateres fortløpende. Det har skapt problemer for hotellene.

– Det er mange som sitter og holder på bookingene sine til Norge, og det skaper utfordringer for hotellene som ikke vet om de kan ta i mot folk eller ikke. En konkret dato vil være et viktig signal for bransjen, sier Habberstad.

ULOGISK: Lederen for Virke Reiseliv, Astrid Bergmål mener regjeringens tilnærming til reiserådene har vært helt ulogisk. Foto: Virke Reiseliv

Astrid Bergmål i Virke Reiseliv har store forventninger til dagens pressekonferanse, og håper regjeringen har lyttet til de innspillene de har kommet med.

– Det som er viktig er å få i gang mulighetene til å reise på tvers av grenser. Vi mener den logiske tilnærmingen er å åpne de landene i Europa som har en tilsvarende smittesituasjon som oss. Det må være det man følger, og ikke den geografiske tilnærmingen regjeringen har lagt seg på, sier Bergmål til TV 2.

– Helt ulogisk

Hun mener regjeringens tilnærming har vært helt ulogisk.

– Det er helt ulogisk å starte med et land som Sverige som har så mye smitte. Det ville vært mer naturlig å starte med andre land i Europa som har en helt annen situasjon, sier Bergmål.

Lederen for Virke Reiseliv er klar på at bransjen står i en ekstremt vanskelig situasjon, og at den er avhengig av at regjeringen åpner grensene.

– Dersom man ikke får en ytterligere åpning, må regjeringen få på plass flere tiltak for denne næringen. For butikken er stengt for disse virksomhetene, og mange bedrifter vil slite med å komme seg gjennom sommersesongen, sier Bergmål.