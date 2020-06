Hagen-saken: BMW-vitne innkalt til avhør

Kripos vil snakke med Ås-kvinnen Gro Eriksen etter at hun stod frem på TV 2 og fortalte om en observasjon hun gjorde den dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Tirsdag fortalte TV 2 om Gro Eriksen (62), som mener at hun så Anne Elisabeth Hagen i baksetet på en rød BMW X3 den 31. oktober i 2018.

– Kvinnen stirret veldig på meg. Hun var blek og jeg opplevde at hun hadde et veldig desperat blikk, sa hun til TV 2.

Det var først da hun så TV 2-programmet Åsted Norge forrige uke at hun forstod hva hun hadde vært vitne til.

Der stod en annet vitne frem og fortalte at hun også hadde sett en kvinne som virket desperat i baksetet på en rød BMW X3 i Brekkeveien i Ås utenfor Oslo 31. oktober 2018.

Foran satt to menn, mens i baksetet satt en kvinne som vitnet fikk inntrykk av at var fastbundet.

Avhøres av Kripos

Dette vitnet kontaktet politiet og fortalte om sin observasjon da det i januar ble kjent for offentligheten at Anne Elisabeth Hagen hadde forsvunnet. Det første vitnet har hatt én samtale med politiet på telefon. Siden har hun ikke hørt noe.

Gro Eriksens tips ble videreformidlet til politiet av Åsted Norges redaksjon forrige uke. Deretter fortalte hun om sin observasjon på TV 2 tirsdag kveld.

Nå vil Kripos avhøre Eriksen.

– De sa de hadde sett meg på TV 2 og ville snakke med meg om den røde BMW-en jeg så, sier hun.

Hun ser frem til å forklare seg for politiet.

– Jeg ble lettet da de kontaktet meg. Jeg vet jo hva jeg har sett, og jeg hadde ikke stått frem med dette dersom jeg ikke var helt sikker på hva jeg så.

Tenker mye på hendelsen

Hun håper at også andre som kan ha sett noe i Ås denne dagen tar kontakt med politiet.

Eriksen sier hun tenker veldig mye på observasjonen og Anne Elisabeth Hagens forsvinning.

– Jeg er jo rimelig sikker på at det var henne jeg så i baksetet på den bilen, og jeg klarer ikke å slutte og tenke på hva bilen gjorde her. Hvor skulle den? Hvorfor i Ås? Dette tenker jeg veldig mye på

Politiet har tidligere sagt til TV 2 at de har etterforsket BMW-sporet, men at de ikke har klart å knytte en slik bil til området i det aktuelle tidspunktet. De sa også at de ikke vurderte tipsene som kom etter Åsted Norge-sendingen som interessante nok til å følge opp videre.

Politiet: Ønsker kontakt

Øst politidistrikt sier imidlertid at de er interessert i tips fra alle som har informasjon som kan bidra til å opplyse saken.

Gro Eriksen sier at hun også ønsker å snakke med politiet om overvåkningsvideoen som er tatt utenfor Tom Hagens arbeidsplass. Den viser to personer som passerer bygningen den morgenen Anne Elisabeth Hagen forsvant.

TV 2 har spurt Øst politidistrikt om hvorfor Gro Eriksen kalles inn til avhør nå.

– Vedkommende sto frem med sin observasjon etter innslaget på Åsted Norge. Som politiet tidligere har sagt ønsker vi kontakt med alle som kan tenkes å ha informasjon i saken, og vi ønsker derfor å snakke nærmere med henne, sier politiadvokat Haris Hrenovica.

– Er det andre som er avhørt om BMW-sporet de siste par ukene?

– Nei, ikke per nå.

Elden: God mat for en forsvarer

Den profilerte forsvarsadvokaten John Christian Elden, som også er tilknyttet Åsted Norge-redaksjonen, betegner vitnene som sier at de så den røde BMW-en i Ås som «interessante».

– Særlig når det er flere ulike observasjoner. Det er uansett forhold som politiet må sjekke ut om de skal prøve å ha en sak som holder vann, sier han og legger til:

– Erfaringen viser også at det ofte er slike sidespor som blir avgjørende for en straffesak, særlig der politiet tidlig låser seg i en tilfeldig teori.

– Hva tenker du om at bilen i Ås ikke ble etterlyst i sin tid?

– Alle spor som ikke følges opp straks blir kaldere, og det er alltid god mat for en forsvarer, uansett hvem som er tiltalt, sier Elden.