– Vi har alle et ekstra stort behov for å kjenne på fellesskapet i år

Leder i FRI, Ingvild Endestad, mener Pride-feiringen fortsatt er svært viktig i 2020.

– Pride er fortsatt viktig fordi alle må ha rett til å leve frie og trygge liv med den man elsker, og fordi det dessverre ikke er slik at tiden i seg selv gjør at vi får rettigheter. Det er noe vi må jobbe for å få, og for å beholde, sier hun.

Årets Pride-parade foregår digitalt som følge av koronasituasjonen. Endestad mener det gjør at noen ting blir enda viktigere enn tidligere.

– Det er flere ting som er spesielt viktige i år. Vi har alle et ekstra stort behov for å kjenne på fellesskapet vi ikke har fått kjent på som følge av koronasituasjonen.

– Samtidig har situasjonen blitt verre for noen, blant annet i Ungarn, så det er viktig å vise internasjonal solidaritet og kampen mot rasisme. Pride og Black Lives Matter-bevegelsen har samme utgangspunkt, og startet som et opprør mot politiet og samfunnets undertrykkelse.

– Pride er et friminutt

Endestad forteller at Pride for henne har vært et fristed.

– For meg har det betydd et sted hvor jeg kan senke skuldrene og slappe av. Det har vært et friminutt fra et samfunn som ikke alltid er så lett. Det er en styrke i å være så synlige sammen, og se hvor mange vi faktisk er og hvor mange som stiller opp for de rettighetene. Bare det å se folk henge opp regnbueflagg i bydelen der jeg bor er viktig.

Hun mener slike markeringer er enda viktigere i år enn tidligere.

– Det er viktigere enn tidligere fordi man ikke man møtes. Tidligere har det også vært mye snakk om forskjellen mellom by og bygd. Det betyr mye å se støtte fra naboer og lokalbutikken der man bor, avslutter Endestad.

– Det skal handle om fellesskapet

Programleder for lørdagens digitale parade er tv-personlighet og komiker Adam Schjølberg. Han føler seg heldig som får lede paradeshowet.

– Det skal handle om det fellesskapet vi ikke får lov til å ha ute i gatene. Så skal det jo feires. Det viktige med Pride er synligheten, å vise at vi er her, vi gir oss ikke. Så jeg er så heldig å få være programleder for det de kaller for paradeshowet, som er på lørdag, da paraden skulle gått i Oslos gater, sier 38-åringen.

Selv om han gjerne skulle vært ute i gatene, tror Schjølberg at en digital parade kan være positivt for noen.

– Det er jo ikke alle som føler det trygt å gå fysisk i en parade. Vi opplever hvert år at folk går med masker i paraden, som ikke kan avsløre identiteten sin. Så det er klart at det å kunne delta nå fra en tryggere arena, om det er telefon eller på en skjerm hjemme, kan det også nå bredere og inkludere flere, og det er positivt.

Schjølberg forteller at han gleder seg enormt til lørdagens show.

– Denne paradesendingen skal jo på en måte symbolisere avslutningen på Pride og alle dagene med politisk aktivisme, så ender det opp med paraden, som er festen. Det skal selvfølgelig feires med Melodi Grand Prix. Det blir masse, masse gøy.

– Jeg gleder meg enormt! Ikke minst til å kjenne på samholdet i det skeive miljøet, avslutter han.