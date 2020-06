Kamerakjempe gir seg etter 84 år

Det 101 år gamle firmaet har produsert kameraer i 84 år. Nå selger Olympus kameraproduksjonen til Japan Industrial Partners (JIP).

Etter at smarttelefonene kom på markedet har Olympus meldt om driftstap de tre siste årene. Det er foreløpig uvisst hvor mye penger Olympus vil tjene på avtalen.

CNN skriver at Olympus har vært interessert i å selge kameraproduksjonen i lang tid, dette til tross for at firmaets administrerende direktør, Yaseuo Takeuchi, avkreftet dette så sent som i november.

JIP skriver at de vil fortsette med produksjonen av Olympus-kameraer, men det vites ikke om firmaet vil beholde Olympus-navnet på kameraene.

Olympus var også preget av en korrupsjonsskandale i 2011. Firmaet ble blant annet anklaget for å ha underslått 1,7 milliarder dollar, og for å ha gitt penger til medlemmer i Yakuza-mafiaen.