Frykter spillerne tyr til rus i fravær av kamper: – Føler oss glemt

– Flere har blitt borte fra treningene. Det er noen som ikke har møtt opp på nesten et halvt år. Så det er dumt. Man kan jo fort ruse seg, så alternativet er jo ikke bra.

Det sier Lars Mikkelsen, som er en del av Stabæks gatelag.

TV 2 møter Lars og lagkameratene på en økt med fotballgolf, et arrangement laget har stelt i stand for å sørge for at spillerne holder motivasjonen oppe i en tid med null kamper og noe tamme treninger, treninger som fortsatt må foregår uten kontakt.

1.august får alle under 20 år ta opp igjen idretten for fullt, inkludert kamper og normale treninger, men gatelagene i Norge, i tillegg til en rekke lag i breddeidretten, må fortsette å vente til tidligst 1. september.

Holder seg unna alkohol dagen før og etter trening

– Jeg skjønner ikke helt hvorfor alle under 20 får lov til å spille fotball, mens vi ikke får lov. Hva er forskjellen? spør Mikkelsen retorisk.

– Blir dere glemt?

– Ja, jeg synes de glemmer oss. Vi bør komme i gang.

For Mikkelsen er treninger og kamper med på å hindre alkoholinntaket.

– For meg går det kun i alkohol, ikke noe annet, men det har vært altfor mye. Jeg har holdt på i ti år. Jeg «detter ut» en gang imellom, men de to øktene i uka hjelper. Da er jeg ikke rusa, og jeg er heller ikke rusa dagen før eller dagen etter. Du orker rett og slett ikke! Så det hjelper meg veldig, forteller han ærlig, og fortsetter:

– Det er bedre at vi er på trening, får litt mat og drikke, trener og rører på oss. Jeg har vært med i snart et år. Jeg synes det er et kjempetilbud. Jeg er på trening to ganger i uka.

Mener risikoen kan være større enn gevinsten ved ikke å spille kamper

Både gatelaget til Stabæk, samt Askers lag, som var med på samme fotballgolføkt, er veldig klare på én ting: de vil ikke fremstå som sytete i en tid hvor samfunnet fortsatt må åpnes gradvis for å unngå nye smitteutbrudd.

De har forståelse for myndighetenes vanskelige jobb, men tidligere fotballspiller André Muri, som nå er trener for Askers gatelag, peker på at helserisikoen faktisk kan være større om de ikke får spille kamper.

– Vi er veldig opptatt av å ta tak i dugnaden og gjøre vår del. Og det føler jeg at vi har gjort. Men når vi ser hva annet som har åpnet, så mener vi at det er viktig å prioritere denne målgruppen også. Det kan utgjøre en stor forskjell. I sum vil det være viktigere enn den risikoen som eksisterer nå, forklarer han.

Skrekken er at spillerne tyr til rus og alkohol når faste møtepunkter uteblir.

– Sommeren er en tøff tid for mange fra før. Og med den innledningen til sommeren vi har hatt med koronapandemien og de tiltakene det har ført med seg, så har det blitt en stor utfordring å komme seg gjennom denne lange perioden. Vi er bekymret for en del som har mistet litt av innholdet sitt i uka og hverdagen, sier Muri.