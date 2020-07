I år er det norgesferie som gjelder – og for mange av oss betyr det også bilferie. I dagens sommerprat møter vi sjefen over alle sjefer, tidligere programleder og nå teatersjef Asgeir Borgemoen. Nå forteller han om bilferien han aldri glemmer:

Hvor gikk ferien?

– Vi må tilbake til 1986. Jeg var tenåring og hele familien skulle på campingtur til Sverige med splitter ny bil. Mamma og pappa hadde kjøpt en ny Citroën CX, denne gangen med turbodiesel, forteller Asgeir.

– Jeg hadde gledet meg skikkelig til denne turen. Vi dro sammen med flere familier fra Fåvang. Rett før turen ble det montert et hengerfeste til campingvognen i hu og hast. Vi dro av gårde og kom vel omtrent til Øyer før bilen begynte å brenne.

Asgeir legger til at brannen viste seg å stamme fra ledningsnettet til hengerfestet den lokale forhandleren hadde montert dagen før.

– Det endte med at vi haiket hjem igjen, og tok med vognen på den gamle bilen. Det var også en Citroën CX, smiler programlederen.

Citroën vakte enorm oppsikt under lanseringen av CX. Fra 1974 til den ble tatt av produksjonen i 1991, ble det produsert nesten 1,2 millioner eksemplarer.

Hva gjorde den så bra?

– Tross bilbrann og en litt forsinket ankomst, ble det faktisk en helt nydelig ferie. Bare å campe i Sverige på den tiden var fantastisk. Jeg var tenåring, det var ungdommer overalt og jeg fikk prøve vannscooter for første gang. Kan det bli bedre?

Det begynner å bli noen år siden Asgeir var aktuell som programleder i barneprogrammet "Fritt Fram" på NRK. Foto: Scanpix

Hva kjørte du?

– Jo, det begynte altså med en splitter ny Citroën CX 2,5 diesel, en grombil den gangen som dessverre endte opp i røyk. Så endte vi opp med å kjøre den gamle CX-en – uten turbo. Med campingvogn bakpå den, snakker vi ikke akkurat AMG-ytelser. Men det var en genial feriebil, med et fantastisk understell og herlig komfort.

Hva er din optimale feriebil?

– På litt kortere helgeturer må det bli Mercedes-AMG GT R. Fytti grisen for en herlig og god bil det er. Motoren er et høydepunkt, i tillegg til at jeg syns designet sitter veldig godt. Jeg hadde valgt den i knall grønn, eller Green Hell Magno som AMG kaller den, sier Asgeir.

Dette er den ultimate drømmebilen til Asgeir Borgemoen. AMG GT R leverer 585 hk og 700 Nm fra en 4-liters V8-motor. 0-100 km/t er i mål på 3,6 sekunder.

Hva MÅ du ha med deg på bilferie?

– Penger og bil, da kommer du langt.

Er det en bil du aldri ville dratt på bilferie med – og hvorfor?

– Det må jo bli en Citroën CX med hurtigkoblet hengerfeste. Det har jeg hørt kan bli en varm opplevelse.

Hva irriterer deg mest i sommertrafikken?

– Når jeg ser familiebiler med full oppakning og små barn som kjører helt gris. Da blir jeg oppriktig sinna. Sånt er helt ufattelig unødvendig, og jeg ser det dessverre alt for ofte. Vi må lære oss til å bli litt mer tålmodige i trafikken, mener Asgeir.

Dette er bruksbilen til Asgeir om dagen, første generasjon Porsche Cayenne. Illustrasjonsfoto

Hva hører du helst på i bilen?

– Radio. Jeg vil helst ha så mye snakk som mulig. Dessuten hender det ofte at jeg hører på hørespill, sier Asgeir som nå har fått seg ny jobb som teatersjef på ærverdige Fredrikshalds Teater.

Hvor går årets ferie for deg?

– Jeg gleder meg til å nyte den hjemme med datteren som er blitt litt over fem måneder. Det blir nok en tur hjem til Gudbrandsdalen i løpet av ferien også, avslutter den nokså nybakte pappaen og den enda ferskere teatersjefen.

Asgeir Borgemoen Programleder og teatersjef

48 år

Fra Fåvang

Kjører i dag: Porsche Cayenne

