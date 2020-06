Læreren sa han ikke hadde trua på Mathias (29) – nå tjener han millioner og jobber med Hollywood-eliten

Motgangen lot ikke vente på seg i begynnelsen av karrieren til Nordby.

Det startet med at han fikk dårlig med tilrettelegging for lesevanskene i grunnskolen og slet med å fullføre videregående. Da han kom inn på en kunstskole, hvor han skulle jobbe med det han virkelig brant for, oppstod det en lekkasje i kjellerboden.

– Det andre året jeg gikk på en kunstskole, så hadde jeg samlet en del ting fra både skolen og studio i boden. Både lerreter og ferdige malerier, som jeg allerede hadde solgt. Jeg hadde lagt alt på gulvet, og så kom en kloakklekkasje.

– Måtte bevise noe

Maleren fikk ikke erstatning for all kunsten som ble ødelagt, og endte med å kutte opp alle bildene i rent raseri.

Året senere, på den aller siste skoledagen, spurte Nordby læreren om han hadde trua på ham.

– Han sa bare «nope». Jeg måtte bare bevise noe, tror jeg.

– Det er klisjé å si, men det er vel det som må til. En skikkelig stopper, før det går opp. Det har vært mye motbakke, men da må man klatre.

Til tross for negative tilbakemeldinger og timevis av hardt arbeid som forsvant i vannskader, fikk Nordby en positiv nyhet.

Fineart hadde fått øynene opp for den unge kunstneren, og de ønsket å gi ham utstillingsplass. Det som lenge virket som en «umulig» karrierevei, ble brått et levebrød for 29-åringen.

– Jeg sa bare ja, helt usett. Så fant jeg ut at det var et stort galleri. Så jeg måtte bare «blæste på» med malerier. Jeg tror jeg lagde 64 verk på to måneder, sier han om utstillingen som resulterte i 1,7 millioner kroner i solgte malerier.

Post Malone

I 2014 møtte Nordby en person han skulle danne både vennskap og et kommersielt samarbeid med: Post Malone.

Dette var før Malone virkelig hadde slått gjennom, men Nordby hadde fått nyss om at amerikaneren skulle ha sin første konsert i Oslo, og hadde derfor laget et kunstverk til artisten.

– Jeg digger de som ikke har kommet til Spotify-toppene. Jeg møtte jo «Post» før han var på Spotify. Jeg liker å finne kule jenter og gutter før de er der, så jeg har en fot innafor med de.

Han ga ham et maleri, men amerikaneren, som i 2019 var verdens mest strømmede artist, ønsket seg også en T-skjorte designet av kunstneren. Siden den gang har «Ma$arati» laget merch for sangeren.

Han har også andre verdensstjerner i stallen, blant andre Travis Scott og Silvana, men takker nei til mange store navn. Han ønsker ikke å presisere hvem.

– Det handler om måten de er på og hvordan jeg ser på ting og tang. Man vil ikke være over alt. Det skal være litt sjeldent.

Hamar-mannen er i disse dager i hjemlandet for å lage merch til norske artister. Dette er et prosjekt som er satt i gang av Posten, og skal være et lite plaster på såret for utvalgte artister som fikk festivalsommeren ødelagt.