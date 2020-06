Regjeringen varsler oppdatering om reisereglene

Statsminister Erna Solberg (H), statsrådene Iselin Nybø (V), Bent Høie (H) og Ine Eriksen Søreide (H) vil være til stede på pressekonferansen, som begynner klokka 16.00.

På en pressekonferanse 15. mai, opplyste den norske regjeringen at de ville opprettholde reiserådet om å unngå alle utenlandsreiser frem til 20. august.

Siden den gang har det likevel blitt åpnet for at nordmenn kan reise på ferie til alle land i Norden hvor smittepresset er på et akseptabelt nivå.

Alle regioner i Finland, Island, Grønland, Færøyene og Danmark oppfyller i dag de norske kriteriene.

For Sverige er det imidlertid bare Gotland som tilfredsstiller kravene.