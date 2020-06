Nå er Carlsen best i verden i Fantasy: – Jeg skal vinne hele greia

Etter onsdagens Premier League-kamper er verdens beste sjakkspiller, Magnus Carlsen, også best i verden i managerspillet Fantasy.

– Det er jævla hardt arbeid å holde denne oppdatert, skriver Carlsen småarrogant på Twitter med bilde av at han oppdaterer biografien til at han nå leder Fantasy på verdensbasis.

Totalt er det over 7,5 millioner personer i verden som spiller Fantasy.

– Nå er jeg superhypet for resten av sesongen. Jeg skal vinne hele greia, og jeg kommer til å ta sjansene for å ha muligheten til det, sier Carlsen i et videoinnlegg hos Unibet før midtukerunden.

– Helt vanvittig sterkt

Carlsen klatret fra 17.- til fjerdeplass i første runde etter koronapausen.

– Det er helt vanvittig sterkt. Med tanke på hvor mange som spiller FPL er det en ekstrem prestasjon å ligge helt i toppen. Men det er jo Magnus vant til, sier Mina Finstad Berg, TV 2s Fantasy-ekspert.

It's hard goddamn work keeping this bio updated pic.twitter.com/NleNpdRH3h — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) June 24, 2020

– Det er så utrolig gøy å se at Magnus Carlsen fortsetter å levere på Fantasy. Han har vel selv sagt tidligere at strategien hans er å kombinere statistikk og magefølelse, og det ser jo ut til at det funker som bare rakkern. Vi veit jo at han er veldig fotballinteressert, så jeg har alltid forestilt meg at han sitter og planlegger samtlige 38 runder allerede før sesongstart. Kan man ha kontroll på ørten trekk og utfall i et sjakkparti, bør man jo også kunne planlegge litt langsiktig på Fantasy, mener hun.

Carlsen er for tiden opptatt med sjakturneringen Chessable Masters, der han etter storspill mandag gikk til torsdagens TV 2 Sport 2 og Sumo-sendte kvartfinale. Der venter Fabiano Caruana.

– Jeg har mye fritid

Carlsen leder Fantasy med ett poeng til nestemann på listen.

– Jeg begynte med sjakk fordi jeg ikke var noe god i fotball, så dette er min måte å være litt god i fotball også. Jeg har ikke en vanlig jobb, og jeg har mye fritid. Jeg ser en del fotball, og da er det min måte å gjøre det mer spennende på, fortalte Carlsen som gjest i NRK-programmet «Lindmo» tidligere denne Premier League-sesongen.

Det skapte stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt da Carlsen for første gang tok ledelsen i fotballspillet i desember tidligere denne seosngen.

Fantasy Premier League fungerer slik at hver spiller skal plukke ut en tropp på 15 spillere som skal kjempe om flest mulig poeng hver runde. Man får 100 fiktive millioner pund til rådighet. Spillerne får poeng basert på scoringer, målgivende pasninger, hvorvidt de holder nullen og diverse andre prestasjoner.

I forrige sesong var han nummer 111 i verden drøyt halvveis. Sesongen endte imidlertid med plass 24.105.