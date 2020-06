25-åringen trodde at hun bare var fyllesyk – to dager senere svevde hun mellom liv og død

– Jeg har fortalt om dette til alle jeg kjenner fordi jeg ikke vil at noen skal oppleve det samme. Jeg hadde ikke unnet min verste fiende dette, sier Lucie Edward (25) til Mercury Press.

I vår våknet den britiske kvinnen opp med dundrende hodepine etter å ha vært i bursdagen til tanta.

På festen hadde 25-åringen to doble drinker, og følte seg sørpe full.

– Før hodepinen begynte, dro jeg i bursdagsfesten til tante. Vanligvis takler jeg drinker veldig bra, men jeg hadde to doble drinker og følte meg skikkelig full. Jeg syntes at det var rart, så jeg sluttet å drikke, sier hun.

VIL ADVARE: Lucie Edward vil opplyse om symptomene hun fikk før blodproppene ble oppdaget. Foto: Mercury Press

Hun hadde migrenelignende symptomer – og ingen anelse om at hun var døden nær.

– Jeg våknet opp dagen derpå og følge meg skikkelig dårlig, og jeg ble veldig kvalm. Dette hadde aldri skjedd før, men jeg tenkte ikke særlig over det. Morgenen etterpå, skulle jeg pusse tennene. Plutselig ble jeg svimmel. Hodet begynte å banke, og jeg så stjerner. Det føltes som om jeg skulle besvime, forteller hun.

Lucie oppsøkte fastlegen, som mente at hun hadde fått migrene.

Verken legen eller Lucie tenkte over at smertene kunne skyldes p-pillene hun hadde startet på for tre uker tidligere, Microgynon.

Hun dro hjem igjen, men klarte så vidt å holde seg oppreist.

– Jeg sa til mamma at hun måtte la meg dø. Hadde jeg vært sterk nok, hadde jeg trolig prøvd å begå selvmord fordi smertene var så forferdelige, sier Lucie.

FRYKTET SLAG: Undersøkelser av Lucies hjerne viste at hun hadde hele seks blodpropper. Foto: Mercury Press

Bedt om å forberede seg på det verste

Moren hennes kjørte henne til sykehuset, hvor en CT-undersøkelse viste at 25-åringen fra Solihull i West Midlands hadde hele seks blodpropper i hjernen.

– De første dagene sa legene til mamma at de ikke visste om jeg kom til å overleve. Hun ville bare ha svar på hva som skjedde, men de var usikre. De bare ventet på at jeg skulle få et slag, men jeg våknet opp dagen etterpå. Jeg var veldig svak og klarte ikke å prate, sier hun.

På sykehuset var legene usikre på hva de skulle gjøre, ettersom de fryktet at en operasjon kunne ta livet av henne.

Legene undersøkte om det kunne være kreft som var årsaken til alle blodproppene.

– De spurte moren min om jeg hadde tatt noen medikamenter, og hun nevnte at jeg hadde begynt på p-pillen. Da innså de at det var dette som var årsaken, sier hun.

Blind og i rullestol

Lucie ble til slutt satt på blodfortynnende medikamenter, i håp om at dette skulle få blodproppene til å forsvinne.

Til alt hell, virket medikamentene.

– Jeg ble skrevet ut etter ti dager, og måtte ta blodfortynnende injeksjoner i magen hver eneste kveld. I to måneder klarte jeg nesten ikke å se, men det var ingenting legene kunne gjøre med det. De håpet at kroppen min ville ordne opp på egenhånd. Jeg var også lenket til en rullestol. Hvis jeg prøvde å gå, så ramlet jeg bare på grunn av trykket i hodet, sier hun.

Lucie sier at hun står frem med historien sin for å advare andre om at p-piller kan forårsake blodpropp.

– Legene sa at smerten jeg hadde var verre enn en fødsel, sier hun.

KOMBINASJONSPILLE: Det var denne typen p-pille, Microgynon, Lucie brukte. Foto: Scanpix

– Velkjent effekt

I 2015 bekreftet en ny studie at nyere typer p-piller øker faren for blodpropp.

Såkalte 3. og 4. generasjons p-piller gir ifølge studien dobbelt så stor risiko for blodpropp i ben eller lunger, enn ved bruk av 2. generasjons p-piller.

– Den første studien som viste dette kom i 2011, og siden da har vi jobbet målrettet for at unge, norske kvinner skal velge p-pillen som har lavest risiko for blodpropp, sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, til TV 2.

FORNØYD: Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen. Foto: Statens legemiddelverk

Norske anbefalinger

I Norge anbefales kvinner å bruke blant annet Microgynon, i tillegg til Almina, Loette, Mirabella og Oralcon.

Disse p-pillene har vist seg å ha lavest risiko for blodpropp, og består av østrogen og levonorgestrel.

Sjansen for blodpropp ved bruk av p-piller varierer fra 5-7 av 10.000 ved bruk av de anbefalte p-pillene, og 9-12 av 10.000 ved andre p-piller.

– En kvinne som ikke bruker prevensjon har en risiko på 2 tilfeller blant 10.000 kvinner på ett år. Ingen risikoøkning med minipille (Cerazette), hormonspiral eller p-stav, sier Madsen til TV 2.

Og:

– Så har vi piller ned lav risiko slik som Microgynon med 5-7 tilfeller per 10 000 kvinner. Og så har vi piller med høyere risiko på 9-12 tilfeller. Det har vært en betydelig øking i bruken av P-piller med lav risiko og ikke minst av spiral og p-stav. Antall blodpropper hos yngre kvinner er gått ned og vi tror noe av denne nedgangen skyldes endret prevensjonsbruk.

– En velkjent effekt

En talsperson for Microgynon-produsent Bayer sier dette:

– Kombinasjonspiller, som Microgynon, er blant de mest studerte og brukte medikamentene som er på markedet. Risikoen for blodpropp øker for kvinner som tar kombinasjonspiller, sammenlignet med ikke-brukere. Dette er en velkjent effekt av alle kombinasjonspiller, noe som kommer tydelig frem i pakningsvedlegget. Risikoen for å få blodpropp når en kvinne tar kombinasjonspiller er mindre enn risikoen for å få blodpropp under graviditet.

Talspersonen legger til at en frisk kvinne sjeldent får blodpropp, uansett om hun går på p-piller eller ikke.

– Generelle risikofaktorer for blodpropp inkluderer gener, overvekt, graviditet, økende alder og immobilisering som sengeleie, en lang flytur, traume eller operasjon. Blodproppfaren for en frisk kvinne er lav, uansett om hun tar p-piller eller ikke.