Flyktet sammen fra krig til Norge – så ble bestekompisen drept

STAVANGER (TV 2): De knyttet et sterkt bånd etter å ha flyktet fra Syria til Norge. Nå er Rami M. Alturjeman i sorg over tapet av sin beste venn.

Natt til onsdag rykket politiet i Stavanger ut til en bolig på Storhaug etter meldinger om en alvorlig voldshendelse.

På stedet fant de en kvinne i 20-årene og en mann i 30-årene drept. Mannen som ringte og varslet politiet ble pågrepet og siktet for dobbeltdrap.

Nært vennskap

Alle de tre involverte personene var syriske asylsøkere. Den drepte mannen kom til Norge i 2015. Med kort tids mellomrom syklet han og Rami M. Alturjeman over grensa ved Storskog. Etter at de begge ble plassert i Stavanger, knyttet de et nært vennskap.

Nå er Rami i sorg etter å ha mistet sin beste venn.

Saken ble først omtalt i Stavanger Aftenblad.

– Vi var nære fra dag én, etter at vi kom til Norge. Han kalte meg alltid storebroren hans, og spurte meg alltid om råd, sier Rami til TV 2.

– Et mareritt

Han beskriver sin drepte kompis som veldig morsom. De to mennene hadde flere ting til felles, og snakket mye om dette.

Nå er det vanskelig for Rami å fatte at han aldri skal få se eller snakke med bestekompisen igjen.

– Jeg pleide å se ham hele tiden, så det er et mareritt.

At kompisen skulle bli drept i Norge, etter å ha flyktet fra den voldsomme krigen i Syria, er også vanskelig å fatte.

BEGRAVELSE: Siden den drepte mannen ikke hadde noe familie i Norge, er det Rami som har tatt på seg ansvaret med å ordne begravelsen. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Å miste ham her er rart. Jeg har mistet mange rett foran øynene mine i Syria, men jeg trodde ikke det skulle skje her, sier han.

Ringte kompisen flere ganger

Rami forteller at kompisen ønsket å gifte seg og få barn. Derfor jobbet han hardt de siste årene med å skaffe seg en jobb, og en større bolig.

– Da jeg fikk vite at han var drept, trodde jeg det var en feil. Jeg prøvde å ringe ham flere ganger, men han svarte ikke, sier han og fortsetter:

– Jeg vil gråte, men jeg klarer det ikke. Det er vondt, og det er ikke retterdig. Vi burde vært trygg i Norge, dette burde ikke skjedd her.

Rami forteller at det syriske miljøet i Stavanger er i sjokk.

– Alle kjenner hverandre, og de fleste av oss studerer og jobber. Vi vil ha et nytt liv, for når du har sett så mye ødeleggelse og blod, så vil du ikke se det igjen.

Har erkjent drapene

Den drepte mannen hadde ingen familie i Norge. Derfor er det Rami som har tatt på seg ansvaret for begravelsen.

– Han var broren min, og vi tok vare på hverandre siden vi ikke hadde noe familie.

Det er en syrisk mann i 40-årene som er siktet for dobbeltdrapet. Han har erkjent handlingene. Motivet bak drapet er ikke kjent.

Politiet har begjært mannen fengslet i fire uker, de to første i full isolasjon. Mannen har samtykket til dette.

– Varetektsfengslingen er på grunnlag av bevisforspillelse, og vi vil be om to uker i full isolasjon, sier Lars Ole Berge, avsnittsleder på personavsnittet i Sør-Vest politidistrikt.