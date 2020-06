Russisk båt med 35 personer om bord gikk på grunn i Troms

Ingen personer ble skadet i grunnstøtingen.

– Vi fikk melding rundt klokka 06.00 torsdag morgen at en russisk båt har grunnstøtt på sørøstsiden av Arnøya. Det er 35 mennesker om bord, sa Bård Mortensen ved HRS-sentralen til Nordlys.

Klokka 08.48 opplyser imidlertid vakthavende redningsleder i HRS Nord-Norge, Marielle Bakklund om at situasjonen er under kontroll.

– Kystverket har tatt over saken nå, da dette har gått fra å være en redningsaksjon til å være en bergingsaksjon. Kapteinen på skipet mener han har kontroll, men vi overvåker situasjonen, sier Bakklund til TV 2.

Redningsleder i HRS Nord-Norge, Finn Tore Sortland, forteller at båten ligger stabilt, og at det heller ikke er en fare for at grunnstøtingen har ført til forurensning.

Kystverket vil prøve å berge båten når det har blitt flo.