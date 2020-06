Republikanernes politireform blokkert i Senatet

Demokratene i Senatet blokkerte onsdag et republikansk forslag til politireform, som de mener er milevis fra en løsning på problemene.

Det republikanske forslaget, som ble lagt fram etter at afroamerikanske George Floyd ble drept av politiet i Minneapolis, fikk ikke de påkrevde 60 stemmene. 55 senatorer stemte for, mens de resterende 45 stemte mot. Tre demokrater stemte for.

De to partiene er svært uenige om hvordan en reform som er tenkt å ta tak i politivold etter ukevis med demonstrasjoner, skal se ut.

Demokratene i Underhuset, der de har tilstrekkelig flertall, vil torsdag stemme igjennom sitt eget, mer omfattende reformforslag.

Men stillstanden i Senatet setter lys på hvor vanskelig det kan være for en splittet Kongress å komme fram til et kompromiss som vil være levelig for begge parter.

Trump-støtte

Flertallsleder i Senatet, republikanske Mitch McConnell, sier partiets forslag var et «første steg» som ville åpne for debatt om politireform, men at Demokratene steiler fordi de vil bruke saken i valgkampen.

Det republikanske forslaget, som har støtte fra president Donald Trump, vil fraråde men ikke forby polititaktikker som kvelertak. Det innebærer også mer trening på deeskalering av situasjoner, og vil registrere politibetjenters maktbruk i en føderal database ment for å sile ut voldelige betjenter.

Det innebærer imidlertid ikke slutt på regelen som beskytter politibetjenter fra å bli saksøkt for overtramp i tjenesten.

Sint Schumer

– Det republikanske forslaget har ikke et eneste forslag til betydelig reform som vil medføre mer ansvar for politibetjenter som er skyldige i embetsmisbruk, raser Chuck Schumer, som er Demokratenes mindretallsleder i Senatet.

Demokratenes forslag i Underhuset vil innskrenke immuniteten og forby kvelertak og ikke-varslede ransakelser, som har fått skylden for flere tilfeller der politiet har brukt dødelig makt.

Trump anklager Demokratene for å stoppe det republikanske forslaget «fordi de vil svekke politiet vårt» og gjøre slutt på immuniteten for betjentene.

(©NTB)