Sergio Ramos med kremmerhus da Real Madrid tok tilbake tabelltoppen

Se Sergio Ramos hamre inn frisparket øverst!



19-årige Vinicius Junior og 34-årige Sergio Ramos scoret målene da Real Madrid slo Mallorca 2-0 og tok seg tilbake til tabelltopp i La Liga.

Barcelona overnattet på topp etter sin seier over Athletic Bilbao tirsdag, men med sju serierunder igjen er det Real Madrid som har overtaket i form av bedre resultater i innbyrdes oppgjør. De to tetlagene har 68 poeng hver og er 13 foran tredjeplasserte Atlético Madrid.

Vinicius Junior, som er født ni dager før Erling Braut Haaland, avgjorde El Clásico rett før pandemien stoppet fotballen og har vært brennhet også etter koronapausen. Han storspilte mot Real Sociedad sist og skaffet Real Madrid en tidlig ledelse onsdag.

Luka Modric sto for det fine gjennomspillet, men den unge brasilianeren var iskald med sin avslutning fra spiss vinkel.

Mallorca-spillerne protesterte fordi de mente de burde hatt frispark da Real Madrid vant ballen ved midtstreken og startet kontringen.

Et frispark til Real Madrid punkterte kampen i det 54. minutt. Ramos tok fart fra 20 meter og skrudde ballen over en hoppende mur og inn i krysset. Igjen feiret han ved å dra i helskjegget han anla under viruspausen.

Mallorca-spiller Luka Romero slettet en rekord som har stått siden 1939, da han kom innpå ti minutter før slutt. Unggutten som er 15 år og 219 dager gammel (født i 2004) ble nemlig den yngste spilleren til å debutere i La Liga-historien.