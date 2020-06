Slik tror TV 2s eksperter Liverpool vil bruke innspurten

Se alle kampene fra resten av PL-sesongen på Sumo og Premium!

Den siste meteren av en 30 år lang maraton er fullført. Liverpool er Premier League-mester 2019/20, og ekspertisen er åpenbart samstemte om at det er fortjent.

Og selv om Jürgen Klopps mannskap ikke fikk feire med supporterne til stede eller sikre tittelen selv og på egen arena, tror TV 2s eksperter at omstendighetene vil være glemt for de involverte.

– Det har jo vært en helt unik sesong. De har mulighet til å knuse alle rekorder. De har vært så overlegne, og så får du avbrekket med korona. Så får du tomme tribuner. Så er det ikke lov å feire det. Det er litt malurt i begeret når det først skulle skje for Liverpool, men det tror jeg er glemt den dagen de får beskjeden om at de er ligamestere, sier Petter Myhre.

Spår gode blomstringsvilkår for unggutter

Sammen med ekspertkollega Simen Stamsø-Møller tar den mangeårige fotballtreneren og -eksperten på seg spåmannshatten etter 4-0-seieren mot Crystal Palace for å vurdere hvordan Liverpool vil angripe de resterende sju ligakampene denne sesongen. De er nemlig de eneste sju kampene som gjenstår av sesongen for et lag som allerede er ute av både FA-cupen og Champions League.

– Jeg tror ikke han kommer til å sende utpå en andrerekke eller et andrelag, men han har jo spillere med en potensielt stort fremtid som nyter veldig godt av dette. De kan nesten få et forsprang av å få være med og spille litt med de store gutta allerede nå. Jeg ser på det som naturlig at Harvey Elliott (17 år) og Neco Williams (19 år) starter noen kamper nå på tampen, sier Stamsø-Møller.

PS! Studiosekvensen ble tatt opp før ligatittelen var 100 prosent spikret, men dersom Liverpool ikke skulle blitt mestere måtte 15 resultater i 15 kamper gått i deres disfavør.

Klopp og co. kan allerede nå begynne å tenke 2020/21-sesongen, som neppe starter veldig lenge etter at inneværende sesong er ferdigspilt i løpet av sommeren.

– Det er noe med at neste sesong kommer kjapt nå. Vi er usikre på akkurat nå det skal starte igjen. Det er noe med å være «fit for fight» når det starter opp igjen. Manchester City, som har vært den tøffeste rivalen hele veien, skal i Champions League og FA-cupen. De får sannsynligvis en mye lengre reise før neste sesong skal starte igjen, og at de ungguttene får muligheter nå er garantert, sier Myhre.

Se hele TV 2s spesialsending om Liverpools ligatittel fra fredag her.

– Det holder ikke at de får muligheten sammen med masse andre unggutter

Blant dem som kan få sjansen fremover er 19-åringen Neco Williams, som etter fem kamper fra start i cupene denne sesongen, fikk sin Premier League-debut da han spilte det siste kvarteret i stedet for Trent Alexander-Arnold i onsdagens 4-0-nedsabling av Crystal Palace.

– En veldig fin og morsom høyreback. Jeg har foreløpig ikke klart å felle noen klar og tydelig dom over ham, men det jeg har sett av ham er veldig spennende. Så er det jo sånn at backer lærer enormt mye per kamp. Som høyreback, så er det mange gode venstrekanter å bli satt opp mot. Jeg husker da Aaron Wan-Bissaka kom inn og ingen hadde hørt om ham. Han var kantspiller, og fikk spille mot Hazard, Coutinho og disse gutta, og plutselig tenkte man «wow, han er jo kjempegod», sier Stamsø-Møller.

Og nettopp den muligheten Liverpool har nå, til å la unge spillere modnes sammen med de etablerte i kamper som ikke er direkte utslagsgivende for noen tittelkamp - men allikevel er på øverste nivå - ses også på som ideell.

– Det er noe med at hvis du skal ta dette steget, så holder det ikke at de får muligheten sammen med masse andre unggutter. Man kan stille ungt lag i ligacupen, som vi har sett flere lag gjøre, men det er noe med å spille sammen med de beste. Det å spille back ved siden av den beste midtstopperen, kant ved siden av den beste spissen og sentral midtbane ved siden av den beste sentrale midtbanespilleren. Det å være del av det beste laget er en enorm læring, for det er noe med det å ha referansene rundt seg. Det er viktig at det ikke bare blir et rent juniorlag, men at de får spille sammen med åtte-ni andre gode spillere, sier Myhre.

Tror på rekordfall

Liverpool har samlet sammen utrolige 86 poeng når sju kamper gjenstår, hvilket vil si at Manchester Citys «uslåelige» poengrekord på 100 fra 2017/18-sesongen står for fall dersom de røde vinner fem av sine gjenstående kamper. Stamsø-Møller tror Merseyside-klubben ønsker å rive til seg også rekorder i tillegg til pokalen de neste ukene.

– Vi må huske på at da sesongen ble avbrutt, var det begynt å bli prat om når Liverpool skulle vinne serien. Men allerede da var det snakk om at de skulle kline til og avslutte sesongen på en ordentlig og verdig måte, som kommer til å gi dem rekorder. Hvis de fortsetter på denne måten, kommer de til å knuse rekorder, sier TV 2s fotballekspert og -kommentator, og refererer blant annet til at de kan bli det første laget i Premier Leagues historie til å vinne samtlige 19 hjemmekamper.

Der står Liverpool foreløpig med 16 av 16, og kan med full pott i sine tre siste på Anfield altså sette en uslåelig rekord på engelsk fotballs øverste nivå.

– Jeg tror de kommer til å mobilisere fra start i samtlige kamper de har igjen. Så kommer de selvfølgelig til å se an kampbildet og ikke ta noen sjanser med folk som er tvilsomme med tanke på at de har vært skadet eller rundt kampbelastningen. De kommer ikke til å risikere noe som helst inn mot neste sesong, men de kommer garantert til å kjøre det sterkeste laget som mulig fra start av, sier Myhre.

