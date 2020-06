Lagkamerat reagerer på Ødegaard-kritikk: – Dette er ikke tiden for å lete etter syndebukker

Mener nordmannen lider av at laget presterer svakt.

Det vil seg ikke for Real Sociedad og Martin Ødegaard om dagen. Onsdag kveld gikk Real Sociedad på et skuffende 0-1-tap hjemme mot Celta Vigo.



I likhet med resten av lagkameratene fikk Martin Ødegaard til lite, og for andre gang på rad ble han byttet ut etter om lag en times spill.

Kontrastene er med andre ord store fra da 21-åringen herjet innledningsvis i årets sesong. Da var han trener Imanol Alguacils mest betrodde mann og ble aldri byttet ut.



Kritikken har tidvis vært stor mot Martin Ødegaard den siste tiden - og vil neppe avta etter onsdagens kamp. Men det mener lagkamerat Aritz Elustondo blir helt feil.

– Dette er ikke øyeblikket for å peke ut noen syndebukker, sier han til TV 2.



Han peker på at laget består av elleve spillere, flere innbyttere og til og med folk som ikke får spille.

– Stallen vår er stor. Hvis det er noen syndebukker, så er det vi alle. Vi gjør ikke tingene våre riktig om dagen og slik vi forventer, sier Real Sociedad-spiller Aritz Elustondo.

Han får støtte av Real Sociedad-sjef Imanol Alguacil.

– Dette handler ikke bare om Martin. Dette handler om hele laget. Når ting gikk bra og alle sa gode ting om Martin, så spilte han ikke alene. Det var fordi laget spilte godt. Det er ikke sånn at Martin spiller dårlig og laget bra, sier Alguacil.



Han mener at selv han må se seg selv i speilet over det som er blitt prestert i det siste.



– Tidligere var laget i form, men nå er vi alle i dårlig form. Selv jeg som trener er det, sier han.

Innser at Champions League-plass blir vanskelig

Etter at spansk fotball startet opp igjen etter korona-pausen, har Real Sociedad tapt tre av fire kamper. Bare ett poeng er det blitt for laget som hadde posisjonert seg godt for å kjempe om en plass i neste års Champions League.

Nå kan det være at laget i stedet må kjempe for en plass i Europaligaen.

– Det var vanskelig å kvalifisere seg for Europa før pandemien. Jeg sa allerede før isolasjonen at det ikke ville bli lett, men nå er det jo klart at det blir enda vanskeligere. Men samtidig er det fortsatt 21 poeng å spille for, sier Imanol Alguacil.



Real Sociedad har nå falt til 7. plass på tabellen. Opp til Sevilla på fjerde plass som gir Champions League-spill er det seks poeng.

– Champions League blir veldig vanskelig. Europa? Det er mange lag som kjemper om det nå siden vi har tapt en del poeng. Men det er ikke noe vits å klage på det. Vi må bare gjøre det vi kan for å snu situasjonen, sier Real Sociedad-treneren.