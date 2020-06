Tre tiltalt for drapet på Ahmaud Arbery (25)

Ifølge ABC News har en storjury i den amerikanske delstaten Georgia tatt ut tiltale mot tre menn i sammenheng med drapet på 25 år gamle Ahmaud Arbery, som ble drept da han var ute på en løpetur i februar.

Ifølge avisa The Atlanta Journal-Constitution er de tre mennene siktet på ni forskjellige punkter hver, som blant annet inkluderer frihetsberøvelse, grov vold og drap.

Nyheten om at det er tatt ut tiltale skjer tett på fire måneder etter hendelsen. Det tok lang tid før de nå tiltalte ble siktet, og prosessen skapte mye sinne i USA.

Drept under løpetur

Politiet har tidligere uttalt at to av de tiltalte, Gregory McMichael (64) og sønnen Travis McMichael (34), forfulgte 25-åringen da han var ute å løp i byen Brunswick, og skal kort tid etter ha drept ham.

Ifølge politiet var far og sønn bevæpnet med en hagle og en revolver. En tredje mann ble tilkalt av dem, 50 år gamle William Bryan, og han filmet senere biljakten på Arbery som oppsto før drapet. Den rystende videoen, som senere ble lekket, skapte stor debatt om drapene på unge afroamerikanske menn i USA.

Ifølge politiet har Gregory McMichael, som tidligere har arbeidet som etterforsker og politi, forklart at han antok at Arbery var en person som hadde begått flere innbrudd i nabolaget deres.

Richard Dial, en etterforsker ved Georgia Bureau of Investigation, uttalte i en rettshøring tidligere i juni at han hørte Bryan bruke omtale Arbery i rasistiske ordelag i etterkant av skytingen, ifølge The New York Times.

Kjapp beslutning

Ifølge den lokale distriksadvokaten Joyette M. Holmes var dette en enkel beslutning for storjuryen.

– Presentasjonen tok en og en halv time, og de kom tilbake ti minutter senere, uttalte Holmes under en pressekonferanse onsdag ettermiddag amerikansk tid.

Ifølge The Atlanta Journal-Constitution har storjuryene, som stort sett tar ut drapstiltaler i delstatene, ikke møttes under koronakrisen, men det er gjort et unntak for denne saken.

Holmes fikk ansvar for saken etter at flere andre distriksadvokater trakk seg. Hun forteller til avisa at Arberys familie er fornøyde med storjuryens beslutning.

– Uheldig at de ikke viser alle fakta

– Dette er enda et positivt steg, og enda stort steg på veien til rettferdighet for Ahmaud, og for å finne rettferdighet for familien og lokalbefolkningen, sier hun.

Advokaten til Travis McMichael uttaler til avisa at storjuryen ikke fikk se alt relevant bevismateriale.

– For å ta ut tiltale trenger påtalemyndigheten kun presentere sine bevis. Det er uheldig at de ikke viste frem alle fakta i saken, og ikke valgte å høre på bevisene vi ville vise frem. Det er mer i denne saken enn det som er vist, og vi forventer å erklære ingen straffskyld i retten. Da vil vi vise resten av bevismaterialet sier advokat Bob Rubin.