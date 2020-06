United-profil lovpriser Solskjærs nye superduo

Nemanja Matic skrøt av Bruno Fernandes og Paul Pogba etter at duoen startet sammen for første gang mot Sheffield United onsdag kveld.

Manchester United 3-0 Sheffield United

Da Manchester United entret Old Trafford for første gang på tre måneder var det med en ny duo fra start på midtbanen.

For første gang siden Bruno Fernandes (25) ankom fra Sporting Lisboa i januar og Paul Pogbas (27) etterlengtede comeback fra skade, startet midtbanespillerne sammen.

I den dype rollen bak stjernespillerne startet Nemanja Matic (31).

— Jeg er glad for å se dem på banen. De er fantastiske spillere. Jeg er sikker på de vil bidra masse for klubben i tiden fremover, sier Matic til TV 2 etter 3-0-seieren mot Sheffield United.

— Alltid plass til gode spillere

Mange har diskutert om Pogba og Fernandes kan spille sammen da begge har sine fremste kvaliteter fremover på banen. Uniteds serbiske midtbanespiller mener det ikke er noe poeng å diskutere lenger.

– Det er alltid plass til gode spillere. Jeg er sikker på at de vil gi deres beste for klubben og fansen, sier serberen, som synes det var spesielt å spille uten publikum på Drømmenes Teater.

— Jeg så mye bilder, men selvfølgelig er det ikke det samme. Vi liker alltid å spille foran våre supportere. De pusher oss, vi gir alltid alt for dem, men vi må tilpasse oss. Fohåpentligvis kan vi snart spille foran dem igjen, sier Matic.

DUO: Paul Pogba og Bruno Fernandes startet sammen mot Sheffield United. Foto: Matthew Childs

Chris Basham, som skulle forsvare seg mot Fernandes, Pogba og resten av Ole Gunnar Solskjærs stjernegalleri, sa dette til TV 2 etter kampen.

— Skuffet av meg selv og min egen forestilling. Vi visste at United kom til å være veldig gode og det var de. Vi slet mot deres toppspillere, sier forsvarsspilleren etter tapet.

Sander Berge startet kampen på Old Trafford på benken, men kom inn etter pause. Basham er fornøyd med sin norske lagkamerat.

— Han tilpasser seg sakte men sikkert laget og den engelske ligaen. Han er et stort talent, og forhåpentligvis kan han forsette utviklingen mens han spiller for oss, sier Basham.

Berge fikk også merke nivået til United-stjernene på kroppen, da spesielt Paul Pogba. Se franskmannens frekke tunnel under.

Roser United-angrepet

TV 2s fotballeksperter Petter Myhre og Simen Stamsø-Møller synes det var stas å se Pogba mot The Blades.

— Når han får friere tøyler, som han egentlig fikk i store deler av kampen mot et passivt Sheffield United, så koser han seg, sier Stamsø-Møller.

Myhre tror mye av grunnen til det er samarbeidet mellom ham og Fernandes.

— Han kan gå litt dypere i banen når Fernandes er den kreative kraften der fremme. Da kan han vandre mye mer, han liker jo det. Han liker å være mye på ball og det får han lov til her, sier Petter Myhre etter kampen.

Stamsø-Møller håper Solskjær klarer å få det meste ut av sine stjernespillere.

— Det kan svinge skikkelig av det angrepet der etter hvert. Det var kjempemorsomt å se Manchester United i kveld. De hadde noen angrep av ypperste klasse, konkluderer han.

Kampen om Champions League

I intervjuet med TV 2 er Matic også tydelig på at United-fansen kan forvente mye fra laget, ikke bare fra Pogba og Fernandes, i sesonginnspurten.

— Dere kan forvente at vi vil gi alt vi har for å nå topp fire. Også har vi Europa League og FA Cup og vi skal gjøre det vi kan for å vinne de troeféene. Vi har fortsatt syv kamper igjen i Premier League, så alt er mulig, sier Matic.

Med seieren over Sheffield United ligger Manchester United på 5. plass i Premier League med 49 poeng. Sander Berge og co. faller ned til 8. plass på tabellen med sine 44 poeng.