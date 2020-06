RBK-klare Børven med hat trick i Fagermos retur

Odd-Vålerenga 4-1

Sportsnyhetene: Se de to første målene til Børven øverst!

Til tross for at Torgeir Børven har signert for Rosenborg fra 1. august fortsetter Odd å bruke spissen. Onsdag senket han Vålerenga med hat trick.

– Torgeir er klar for Rosenborg, men jeg må tenke på hva som er best for klubben min. Og det er ikke at Torgeir sitter på benken eller tribunen, svarte Odd-trener Jan Frode Nornes til TV 2 da Børvens overgang ble offentliggjort.

Børvens kommende klubb, Rosenborg, sliter med å score mål, og klubben skal ønske å sikre seg Børven snarest mulig.

Det kan fort bli dyrt, ettersom fjorårets toppscorer onsdag virkelig viste hvor verdifull han er for Odd. Til Eurosport svarer 28-åringen at han ikke håper han skjøt seg selv opp i pris på spørsmål fra deres reporter.

– Jeg håper ikke det.

Til TV 2 forklarer han at alt hans fokus ligger i Skien.

– Jeg har fokus på Odd helt til jeg hører noe annet.

– Hvordan er det å sitte i Skien å se Rosenborg slite i sesongåpningen?

- Jeg har ikke sett Rosenborgs kamper, men jeg har lest at det ikke har vært som forventet. Det er nye muligheter for dem i morgen, sier Børven til TV 2.

Ikke noe hastverk med å selge Børven

Sportslig leder i Odd, Tore Andersen, har ikke noe hastverk med å kvitte seg med Eliteseriens toppscorer som etter tre serierunder står med fire mål.

– Kontrakten til Børven går ut 31. juli.

– Hvor lenge klarer dere å holde han?

– I utgangspunktet ut kontraktstiden. Vi ser i dag hvor verdifull en slik type spiller er. Det er klart at det er verdifullt for oss å ha med Børven i de resterende kampene han har av kontrakten. Torgeir er en strålende spiller, sier Andersen til TV 2.

Odd-trener Jan Frode Nornes var også full av lovord om Børven etter kampen.

– Torgeir sa til meg før kampen at han skulle score hat trick. Det vitner om den karakteren han har. Det at han klarer å levere på dette nivået til tross for alt maset som har vært rundt ham, det er det ikke mange som hadde klart, sier treneren om spissen.

– Tror du dette var det siste han gjorde i Odd-drakt?

– Jeg vet ikke. Jeg vet at det er dialog mellom Rosenborg og Odd, men det er sportssjefen som forhandler. Vi får se hva som skjer de neste dagene, vi tar dette dag for dag.

– Så lenge det er dialog, så ønsker nok begge parter å komme til enighet. Det tenker jeg også kommer til å fikse seg, det er ikke jeg som handler, men vi får se hva som skjer, sier Nornes.

Slo sin tidligere læremester

Etter tolv år som hovedtrener i Odd valgte Dag-Eilev Fagermo etter forrige sesong å ta over Vålerenga.

Etter å ha brukt lang tid på trenerjakten valgte Skien-klubben å gi Fagermos assistent gjennom de tolv sesongene, Jan Frode Nornes tilliten.

Nornes uttalte i ettertid at Fagermo hadde sagt til ham «Du er rett mann til å ta over», noe som var med på å sørge for at han ønsket seg jobben.

Onsdag var Fagermo tilbake i Skien for første gang som Vålerenga-trener. På motsatt trenerbenk sto hans tidligere læregutt.

– Det var spesielt å møte Dag-Eilev, vi er kompiser, men nå er vi konkurrenter. Det viktigste er at vi vinner kampen, sier Nornes.

Sondre Rossbach som var en av Fagermos mest betrodde menn i Odd var strålende fornøyd med å ha slått gamlesjefen.

– Det er deilig, det var akkurat dette vi håpet på. Han skulle ikke få med seg noe som helst herfra i dag, sier Rossbach til TV 2.

Odd som forrige sesong gikk gjennom hele sesongen uten å tape en hjemmekamp ville med tap mot Vålerenga ha sin verste seriestart siden opprykket i 2009.

Mens Vålerenga ville med seier har like mange borteseire som de hadde gjennom hele 2019-sesongen. Ingen av delene skjedde.

TØFT COMEBACK: Dag-Eilev Fagermo fikk et tøft møte med gamleklubben. Foto: Trond Reidar Teigen

Vålerengas keeper i fokus

Det er ikke tvil om at Nornes har fått en tøff start som hovedtrener. I fjor tapte ikke Odd én eneste seriekamp. Etter tre serierunder i 2020 har dem tapt to av to hjemmekamper.

Det var kun spilt seks minutter da Vålerenga tok ledelsen. Herolind Shala som fikk strøket karantenen han pådro seg i forrige kamp skaffet blåtrøyene straffespark da han ble sparket ned av Kachi.

VIF-kaptein Matthías Vilhjálmsson var sikker fra straffemerket og sendte hovedstadslaget i ledelsen. Men kun seks minutter senere skjedde noe helt absurd i motsatt ende.

Først klønet keeper Kristoffer Klaesson da han bommet på en utboksing. Odd fikk ikke ballen i mål på første eller andre forsøk. Ballen havnet til slutt hos Vebjørn Hoff som fikk sleivsparket ballen mot lengste hjørne.

– Det er egentlig bare å legge seg flat, det finnes ikke noe unnskyldning, sier Kristoffer Klaesson til TV 2 etter kampen.

– Det er litt tungt. Men vi må komme oss videre, kampene kommer tett, sier sisteskansen.

Magnus Lekven så ut til å ha kontroll ved stolpen, men midtbanespilleren bommet på ballen. Dermed kunne Odd-spillerne slippe jubelen løs.

Men Kristoffer Klaesson var ikke ferdig med å gi Odd gavepakker. Torgeir Børven dukket opp foran mål i kjent stil og fikk foten på ballen. En svak involvering fra VIF-keeperen sørget for at Odd kunne ta ledelsen halvveis i andre omgang.

JUBEL: Sondre Rossbach jublet da Torgeir Børven sørget for at Odd snudde kampen.. Foto: Trond Reidar Teigen

Børven utnyttet nok en gavepakke fra Klaesson

Vondt skulle bli til verre for Klaesson og Vålerenga. Sisteskansen tok grep rundt Odd-spiller Tobias Lauritsen og rev han ned på et hjørnespark. En merkelig inngrepen av Klaesson og dommer Svein Oddvar Moen pekte resolutt på straffemerket.

Dermed kunne RBK-klare Torgeir Børven doble antall mål i kampen, noe han også gjorde. 28-åringen fra Øystese som er Rosenborg-spiller fra 1. august var sikker og sendte keeper feil vei.

Børven ga seg ikke. To minutter på overtid var han nok engang frempå i kjent Børven-stil. Vebjørn Hoff leverte nok et sleivspark som havnet perfekt for målmaskinen. 28-åringen hadde en enkel jobb med å sørge for at kampen endte 4-1.