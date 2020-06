Start-keeperen slaktes etter Moldes seier: – Hva i alle dager holder han på med?!

Amund Wichnes tabbe på overtid gjorde at Stian Gregersen enkelt kunne avgjøre kampen for Molde i Kristiansand.

Start 2-3 Molde

Det så lenge ut til at Start skulle ta poeng hjemme mot Molde som hadde startet sesongen med to av to mulige seire.

Seks minutter på overtid ble derimot håpet knust av Molde-forsvarer Stian Gregersen etter en svak involvering fra Start-keeper Amund Wichne. Hans forsøk på å bokse ballen vekk gikk rett til Gregersen som enkelt satte inn vinnermålet med innsiden.

– Hva i alle dager holder han på med?! En veldig, veldig svak kamp, sier Mathisen om keeperen til Start.

Start må overtale Jonas Deumeland til å bli i Kristiansand, og så må de begynne å bruke han. Han er en klassekeeper på dette nivået, mens Amund Wichne så ut som det stikk motsatte i dag. En ting er å være god med beina, men som keeper er det andre ting som bør være viktigere... — Jesper Mathisen (@jespermathisen) June 24, 2020

Start i føringen

Kampen startet bra for hjemmelaget i Kristiansand. Mikael Birk Ugland sendte Start i føringen etter 18 minutter med et kremmerhus.

Med halvtimen spilt utlignet Marcus Holmgren Pedersen for Molde etter en utsøkt langpasning fra Magnus Wolff Eikrem som fortsatte serveringen da Kristoffer Haugen sendte gjestene i ledelsen.

– Det er en quarterbackpasning fra Eikrem. En vakker scoring av Molde, sa Jesper Mathisen i FotballExtra.

Full pott

Innbytter Mathias Bringaker utlignet for Start kvarteret før slutt, men klarte altså ikke å holde ut mot presset til Molde.

Med Gregersens mål på overtid, står Molde med full pott så langt i årets sesong med ni poeng på tre kamper. Start på sin side har to poeng.

Start møter Odd 27. juni, og Molde spiller neste kamp mot Stabæk dagen etter.

