To menn funnet i god behold etter badeulykke i Steinkjer

De to mennene som ble meldt savnet etter en snorkletur i Steinkjerelva er funnet i god behold.

Politiet i Trøndelag meldte onsdag kveld at to menn var savnet etter en snorketur i Steinkjerelva.

– To menn i 20-årene ble meldt savnet etter at de gikk for å bade og ikke kom tilbake, sier operasjonsleder Øystein Sagen.

Det ble satt i gang en omfattende leteaksjon og klokken 19.10 skriver politiet at begge to er funnet i god behold.

– Badingen tok litt lenger tid en avtalt, skriver politiet på Twitter.

Politiet fikk melding om hendelsen 18.30 og mennene hadde da vært savnet i rundt to timer. Mennene hadde på seg badetøy og hadde med seg dykkermaske, snorkel og badeføtter.