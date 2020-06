USA-ekspert tror Trump kun kan redde valget på én måte

Ifølge de siste tallene fra TV 2s tallknuser Terje Sørensen leder tidligere visepresident og demokratenes presidentkandidat Joe Biden soleklart over president Donald Trump på de ferskeste meningsmålingene.

Ifølge TV 2s siste tall er forspranget nå på hele 10,1 prosentpoeng, mot 8,4 sist uke. Onsdag ble det også publisert en måling fra New York Times, der Biden har en oppslutning på 50 prosent, hele 14 prosentpoeng foran Trump.

– Hvorfor er forspranget så stort?

– Det har vært et forferdelig år for Trump. Det er lett å glemme, men året begynte jo med riksrettshøringene i Senatet. Det har skjedd så mye i år at det er rart å tenke på at det faktisk skjedde i år. Og selv om en kan si at republikanerne reddet Trump, så hadde den en pris, sier USA-ekspert Eirik Bergesen til TV 2.

– Knusende koronakrise

Han mener at selv om Trump gikk fri i Senatet, var det åpenbart for folk at Trump hadde bedt den ukrainske presidenten om en tjeneste for å sverte sin politiske motstander Biden, og at det fremhevet og forsterket inntrykket av at Trump ikke fulgte regler når de ikke passer ham.

– Trump ble også valgt inn som kandidaten som våget å stille seg mot partiet sitt, og sa det han mente. Det satte velgerne pris på. Men nå er det republikanske parti Trumps parti. Der er det ikke lov å utfordre ham, og si det du mener. Det tror jeg en del velgere ikke setter pris på, sier Bergesen.

Han mener også koronakrisen har vært knusende for Trump.

– Jeg vil mene at Trump på mange måter var rett mann, til rett sted, til rett tid i 2016. Budskapet hans passet, og han var en outsider som ikke var en del av det politiske systemet. Så kom koronaen, og det er for alle bevist at han er han feil mann, på feil sted til feil tid, sier Bergesen.

Ifølge oversikten til Johns Hopkins University er det så langt over 2,3 millioner tilfeller av koronasmitte i USA, og det er meldt om over 121.000 dødsfall i landet. Nyhetsbyåret Reuters skriver onsdag at en måling de har gjort viser at tiltroen til Trumps koronahåndtering er på sitt laveste punkt hittil.

– Det å håndtere en helsekrise krever erfaring, oversikt og kunnskap om hvordan det politiske systemet fungerer, hvordan helsebyråkratiet skal manøvreres, hvordan Kongressen gjør sitt arbeid og hvilket forhold man skal ha til delstatene. Det har skapt problemer for Trump, som ikke kan dette. Og det å redde økonomien under koronakrisen har vist seg å være vanskelig, sier han videre.

– Vanskeligere å snu en krise

Ved starten av året spådde økonomene i Economist Intelligence Unit at Trump ville få en andre periode som følge av en sterk økonomi. I en rapport presentert onsdag denne uken gjør de helomvending, og peker spesifikt på koronakrisen, den påfølgende økonomiske smellen og demonstrasjonene etter George Floyds dødsfall i Minneapolis.

– Trumps svar på begge krisene har ytterligere vist hans splittende oppførsel. Den er upopulær blant uavhengige velgere som vil være kritiske i valget, skriver økonomene, ifølge CNBC.

Bergesen sier Trump skal ha mye av æren for å ha skapt økonomisk optimisme, men at det er vanskeligere å snu en krise.

– USA sliter fortsatt mye med koronaviruset. Å snakke om en andre virusbølge er ikke så relevant, for de er fortsatt midt i den første. Trump har møtt helsekrisen og de økonomiske problemene med retorikk, som på mange måter er lik Obamas «Yes we can», og forteller at det ikke er så ille som du tror. Men det fungerer dårlig å overdrive de positive elementene og underspille de negative nå. Det er et behov for å vise hva situasjonen faktisk er, sier Bergesen.

Ifølge New York Times har Trump mistet støtten blant mange av republikanernes tradisjonelle velgere, deriblant en del menn og eldre.

– Umulig å spå

I forkant av 2016-valget ledet også daværende presidentkandidat Hillary Clinton over Donald Trump, men måtte på valgdagen se seg slått av republikaneren. Meningsmålinger gir uttrykk hvem folk ville stemt på hvis det var valg i dag, og gir derfor ikke noe svar på hva som faktisk blir resultatet når amerikanerne skal velge president. Årets valg skjer 3. november.

- Tror du det vil holde seg inn mot valget, eller vil man kunne se en tilsvarende situasjon som i 2016?

– Det er umulig å spå. Det har skjedd så utrolig mye det første halvåret i år, og det skjer nok like mye resten av året. Selv om det er noen likheter, er det noe som skiller seg ut: Biden har enda større ledelse, og har klatret over 50 prosent på New York Times' måling.

Han peker også på at Hillary var mer upopulær som person enn Biden er.

– Trump har selv aldri vært populær som person, men det var lett for ham å angripe henne. Det er vanskeligere med Biden, som går for å være jovial, mulig å identifisere seg med, og har mye kompetanse. Han har empatien som kreves nå, sier Bergesen.

Ifølge New York Times' måling ser omtrent halvparten av velgerne positivt på Biden, mens 42 prosent ikke liker ham. For Trump er tallene 27 prosent og 50 prosent.

Sleepy Joe Biden’s 1994 Crime Bill was a total disaster. It was mass incarceration for Black people, many of them innocent. I did Criminal Justice Reform, something Obama & Biden didn’t even try to do - & couldn’t do even if they did try. Biden can never escape his Crime Bill! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2020

Men USA-eksperten sier at 77 år gamle Biden har klare svakheter som Trump (74) gjentatte ganger har angrepet ham for.

– Han angriper Biden på at han mangler energi og at han er gammel. Trump er også gammel, men ikke like gammel som Biden. Og det er vanskelig å anklage Trump for å mangle energi, sier han.

– Og Biden har en tendens til å forsnakke seg. Men ettersom han helst angriper Trump er det vanskelig å se for seg hvor galt det kan gå. For demokratene er det uansett ikke så viktig hvordan Biden er, for han er først og fremst et verktøy for å kvitte seg med Trump. De stemmer på Biden enten de liker ham eller ikke.

Delstatsmålinger viktigst

Bergesen poengterer at selv om Biden ligger godt an på nasjonale målinger, er det delstatsmålingene som er viktigst.

– Biden kan vinne så mye han vil i store stater som California, men det er stater som Michigan, Pennsylvania og Wisconsin som er viktigst. Det er stater Trump snudde sist. Og noen stater er også blitt viktigere, eksempelvis Texas, Florida og Arizona. I sistnevnte begynte Trump å sende TV-reklame nylig, og det viser at han er redd for å tape der, sier Bergesen.

TV 2s tallknuser Sørensen har i den siste målingen også sett på stillingen mellom Trump og Biden stat for stat. Også der fortsetter Biden å styrke seg. Denne uken tar han Ohio og statens 18 valgmenn fra Trump, om enn med knapp margin.

– Må gjenreise økonomien

Ifølge Bergesen er det kun én måte Trump fortsatt kan vinne valget på.

– Det eneste han kan gjøre er å gjenreise økonomien, og det kommer han uansett til å hevde at han har klart. Trump vil spinne de tallene han kan uansett som skjer, og si han har fått det til. Angrepene på Biden og hans politikk tror jeg ikke biter på velgerne, og det har han allerede holdt på med en stund.

– Dette kommer til å være opp til Trump selv. Han kommer ikke til å endre sin oppførsel som statsmann, og helsehåndteringen har han tapt. Han må gjenreise økonomien, sier Bergesen.

– Og hva bør Biden gjøre? Komme seg ut blant folk, eller sitte stille i båten?

– Han bør gjøre minst mulig, men fortsatt gjøre litt. Mer enn han har gjort til nå. Han har gjort mye valgkamp fra kjelleren sin, men fortsatt gjort intervjuer. Han kan sammenlignes med Jonas Gahr Støre: Du hører ikke så mye fra han, men han snakker med media han også.

– Biden må uansett være tydeligere på et tidspunkt. Han har en tendens til å si dumme ting, og det kommer han til å gjøre igjen. Det kommer til å bli skandaler, men spørsmålet er hvor viktige de blir, sier Bergesen.