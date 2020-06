Kokevarsel for drikkevannet i deler av Oslo

Det er funnet bakterier i vannet i et området i Oslo. Nå anbefales alle som bor der om å koke drikkevannet.

Oslo kommune sendte onsdag ut kokeanbefaling for drikkevannet hos innbyggere i et område i bydel Nordstrand etter at det ble funnet bakterier i vannet.

Vann- og avløpsetaten skriver på sine sider at det er mistanke om forurensning i drikkevannet.

Området det gjelder er vest for Mosseveien fra og med Kongshavn og sydover ned til og med Ulvøya, samt øyene, Bleikøya, Sjursøya, Ulvøya, Ormøya, Malmøya og Malmøykalven.

– Kokeanbefalingen gjelder i første omgang fra onsdag klokken 17 og inntil det blir gitt ny beskjed, står det i en pressemeldingen fra Oslo kommune.

Alle som bor i dette området har blitt varslet gjennom sms eller epost.

– Ved slike funn varsler vi om kokeanbefaling rutinemessig ut fra føre-var-prinsippet. Vi har ikke funn på noen andre steder i byen, står det i pressemeldingen.