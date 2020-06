Martial-hat trick sikret storseier for Manchester United

Se sammendrag øverst!

Manchester United-Sheffield United 3-0

Manchester United befestet sitt kandidatur som den sterkeste utfordreren til lagene som i øyeblikket innehar Champions League-plassene i Premier League med 3-0 over Sheffield United på Old Trafford onsdag.

Anthony Martial scoret alle tre målene, og dermed viste han akkurat det som trengs for å spille spiss på et topplag.

– En perfekt aften for den unge franskmannen, som har blitt kritisert for å være en dårlig avslutter, sa kommentator Kasper Wikestad etter at hat tricket - for øvrig det første av en Manchester United-spiller i Premier League siden april 2013 - var et faktum.

Hat tricket var også franskmannens første i hans profesjonelle karriere.

– Det var spesielt fordi det var mitt første, men forhåpentligvis ikke mitt siste. Men det viktigste var at vi vant, så alle er lykkelige. Det er lenge siden noen her har scoret tre mål, men som jeg sa er det viktigste at vi tok tre poeng mot et lag rett bak oss, sa Martial selv til Sky Sports etter kampslutt.

– Han var utrolig. Det er ikke lett å score hat-trick mot et så godt lag, så jeg vil gratulere ham. Det betyr mye for angripere og jeg håper det er bare det første av mange hat trick, sa Nemanja Matic om sin lagkamerat til TV 2.



Seieren betyr at Ole Gunnar Solskjærs lag nå kun er to poeng bak Chelsea på 4. plass, før de blå møter Manchester City i sin kamp denne runden torsdag.

– Jeg er veldig glad på hans vegne. På de to første er han inne i boksen etter innlegg, og vi har trent mye på hans bevegelse der inne. Det er der man scorer målene. Vi jobber med guttene på avslutninger hele tiden. Vi kunne scoret flere i mål, men i dag var Anthony veldig effektiv, sa Solskjær etter kampslutt.

Drømmestart - så utrolig bom fra Rashford

Old Trafford var pyntet med en mosaikk med bilder av titusenvis av supportere og Paul Pogba var tilbake fra start for hjemmelaget, og allerede etter seks minutter smalt det fra Solskjærs lag. Marcus Rashford var raskest både i hode og bein etter et innkast fra Aaron Wan-Bissaka, fikk ballen med seg til linjen og slo knallhardt inn i feltet. Der viste Anthony Martial for første gang i oppgjøret at også han har det som skal til for å score «målsnik-mål» i Premier League.

– Det var starten Manchester United håpet på. Det er akkurat dette Martial har fått kritikk for. Ikke å lukte de mulighetene. Ikke være på de stedene hvor ballen kommer inn. Der er goalgetterscoringen vi har etterlyst fra franskmannen, sa kommentator Kasper Wikestad.

Seks minutter senere var det utrolig at ikke samme duo fikk nettmaskene til å riste på ny. En lynrask kontring sendte Martial alene gjennom, og han dyttet ballen forbi keeper og til høyre for at Rashford skulle sette den i nettet. Sheffield United-forsvarerne Jack Robinson og Phil Jagielka klarte imidlertid å forstyrre Rashford nok til at han skjøt utenfor, til stor frustrasjon for Solskjær på United-benken.

– Forspillet var bra, vi klarte å løse ting, men vi må gjøre det bedre. Vi må gjøre det bedre med alt det rommet vi skapte. Det kostet oss ikke i dag, men vi vet at vi kunne spilt så mye bedre. Og vi skapte nok i dag, sa Solskjær etter kampen.

– Jeg er litt usikker på hva han prøver på der. Han får den litt bak seg og må prøve med venstrefoten. Det er rett og slett en litt dårlig avslutning. Selv om den kommer bak, så er det mulig å få den i mål. Han treffer rett og slett litt dårlig, sa ekspertkommentator Solveig Gulbrandsen.

Martials andre på perfekt tidspunkt for vertene

Resten av omgangen bølget litt i sommervarmen (United meldte selv om 29 grader), men akkurat da gjestene følte at de var begynt å få taket på ting doblet Martial ledelsen to minutter før pause. Nok en gang kom innlegget fra høyre, denne gang fra Wan-Bissaka, og igjen var Martial den spissen mange har kritisert ham for ikke å være.

– Jeg vet at manageren vil være fornøyd med denne, sa Martial selv etter kampslutt.

– Idet Sheffield United håper å jobbe seg inn i kampen igjen, så skrur Manchester United opp gradestokken igjen, kommenterte Wikestad.

Sheffield United-sjef Chris Wilder prøvde å snu ting i 2. omgang, og startet halvdelen med et dobbeltbytte der Sander Berge var en av de to som kom fra benken. Nordmannen fikk endelig sjansen i den midterste av de tre sentrale midtbaneposisjonene til Sheffield-laget, som med seier ville passert Manchester United på tabellen og tatt over initativet i kampen om europacup-plassene.

Berge bemerket seg lite, men fikk oppmerksomhetens søkelys da han etter en drøy time ble offer for en frekk tunnel fra Paul Pogba. Manchester United klarte ikke å utnytte situasjonen i form av scoring, men TV 2s kommentatorer roste franskmannen.

– Det er godt å se Paul Pogba smile og sprudle på en fotballbane igjen, sa Wikestad.

Fullførte hat tricket - Uniteds første siden de vant ligaen sist

Uniteds tredje og Martials hat trick skulle så bli det neste å heve øynene for, og igjen var det Bruno Fernandes som var arkitekten. En nydelig flikk fra portugiseren fant Martial, som kombinerte flott med Rashford og fikk ballen igjen. Alene med Sheffield Uniteds reservekeeper Simon Moore chippet franskmannen inn sitt tredje.

– En perfekt aften for den unge franskmannen, som har blitt kritisert for å være en dårlig avslutter. Det er følsomt, sa Wikestad.

Scoringen betød at en Maanchester United-spiller- for første gang siden Robin van Persie scoret tre ganger i 3-0-seieren mot Aston Villa 22. april 2013 da de røde djevlene sikret sin til nå siste Premier League-tittel - hadde scoret hat trick i Premier League. Siden det har 76 andre hat trick blitt scoret i Englands øverste divisjon.

– En fantastisk chip over keeper. Det ser så enkelt ut, men her er det mye bra detaljer. Flikken fr Fernandes, løpet, pasningen og chippen over keeper, sa Gulbrandsen.

Like etter 3-0-scoringen leverte Ole Gunnar Solskjær et historisk øyeblikk fra sidelinjen, da foretok Premier League-historiens første femmannsbytte. Daniel James, Juan Mata, Scott McTominay, Andreas Pereira og Odion Ighalo kom innpå for Martial, Pogba, Rashford, Fernandes og Mason Greenwood med elleve minutter igjen å spille.

De siste minuttene av kampen forløp seg som de ofte gjør når mange bytter gjøres på en gang, og de røde djevlene cruiset inn 3-0-seieren.

– Vi visste at det var varmt, men vi presset bra. Vi klarte å unngå at de fikk spille sitt spill. Vi startet bra, så hadde de litt momentum etter den første drikkepausen, men hele kampen var bra, sa Solskjær etter kampslutt.

Dermed står Champions League-jagende United nå med 13 kamper på rad uten tap, og har satt press på Premier League-firer Chelsea forut for torsdagens møte med Manchester City.

Wolverhampton vant også - er kun bak på målforskjell

Wolverhampton - som for øyeblikket ser ut som den sterkeste Champions League-utfordrer sammen med gigantene fra Old Trafford - vant også sin kamp onsdag, med 1-0 mot Bournemouth etter en scoring av Raul Jimenez, så ulvene følger Solskjærs menn.

De er kun bak Manchester United på målforskjell, i det som for øyeblikket er et Champions League-kappløp som ser slik ut:

3. plass: Leicester, 55 poeng, 31 kamper

4. plass: Chelsea, 51 poeng, 30 kamper

5. plass: Man Utd, 49 poeng, 31 kamper

6. plass: Wolves, 49 poeng, 31 kamper

7. plass: Tottenham, 45 poeng, 31 kamper

8. plass: Sheffield United, 44 poeng, 31 kamper

3. og 4. plass gir garantert Champions League-plass, mens 5. plassen også kan gi det dersom CAS opprettholder dommen som gjør at Manchester City utestenges fra europeiske turneringer i to sesonger. En avgjørelse på det er ventet i løpet av juli.