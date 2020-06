Liverpool-perler i knusende seier - nå kan de vinne Premier League torsdag

Se sammendrag øverst!

Liverpool-Crystal Palace 4-0

Liverpool kan komme til å vinne Premier League torsdag. Det er klart etter onsdagens 4-0-maktdemonstrasjon over Crystal Palace på Anfield.

Nå leder de røde ligaen med 23 poeng, og Manchester City har kun 24 igjen å spille om. Poengtap for City borte mot Chelsea i London torsdag kveld vil dermed bety at tittelen - også teoretisk - er Liverpools for første gang på 30 år.

Trent Alexander-Arnold sørget for oppgjørets første mål med en frisparkperle halvveis i 1. omgang, før Mohamed Salah doblet to minutter før pause etter et lekkert angrep. Fabinho satte inn det tredje med en suser fra distanse, før Sadio Mané fullførte en drømmekontring til 4-0.

– En fantastisk kveld. Det ble enveiskjøring. Jeg har nesten aldri sett et lag i power play på den måten i 90 minutter. Det var Liverpool på sitt aller beste. Jeg blir så glad når jeg ser sånn fotball, sa ekspertkommentator Nils Johan Semb etter kampslutt.

Liverpool-toget dominerte fra start til slutt, og for gamlesjefen Roy Hodgson ble det en tung kveld i det som var hans egen hjemmebane i et halvt år før han fikk sparken halvveis ut i 2010/11-sesongen. De rødes nåværende sjef, hadde dog en betydelig bedre kveld på jobben.

– Jeg nøt det. Jeg nøt det 89. minutt da vi fremdeles presset Crystal Palace for å vinne ballen tilbake. Jeg elsket lidenskapen vår. Det var en perfekt kamp for oss. Selv om det ikke var folk på tribunen, så elsker jeg at vi viser folk som sitter hjemme vår respekt. De må føle at vi er sammen, sa Klopp på direkten i TV 2s Premier League-studio etter kampslutt.

I videovinduet under ser du også hvordan tyskeren svarte da han ble bedt om å finne sin favoritt blant de fire perlene hans gutter satte i nettet. Artikkelen fortsetter under videoen!

Perlefrispark: – Bare å se og nyte

Jürgen Klopps kommende mestere var best hele veien på Anfield, men måtte vente til halvveis i 1. omgang før de fikk hull på gjestene. For der både Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson og Roberto Firmino hadde misset på sine halvsjanser i starten for et spillemessig overlegent Liverpool, viste Trent Alexander-Arnold skuddteknikk fra øverste hylle da han fikk muligheten på en dødball.

Høyrebacken med den presise foten visste akkurat hvilken kraft som skulle til, og når presisjonen også var på plass ble det sjanseløst for Crystal Palaces keeper da Alexander-Arnold bøyet ballen over muren.

– En fantastisk goal. Det er bare å se og nyte. Hennessey har ikke sjans, sa ekspert-kommentator Nils Johan Semb.

Det var høyrebackens tredje scoring for sesongen, for en spiller som også har tolv målgivende.

– Det er formidabelt. Han har en høyrefot av gull. Det kan ikke gjøres stort bedre. Hardt og presist. Sjanseløst for keeper, sa Simen Stamsø-Møller i studio i pausen, før han etter kampslutt omtalte scoringen som «verdensklasse».

Liverpool så ut til å våkne enda mer av scoringen, og under fem minutter senere var det nære ved at Henderson doblet. Hennessey forsøkte å bokse etter en Andrew Robertson-corner, men fant kun Liverpool-kapteinen, som på direkte dunket ballen i stolpen og ut. Returen fant Virgil van Dijk, men nederlenderens forsøk ble reddet på streken.

For gjestene ble det svært spedt før pause, og det faktum at Wilfried Zaha måtte forlate banen med skade allerede etter et snaut kvarter - før Liverpools ledermål - var heller ikke med på å forsterke deres sak. Zaha-erstatter Max Meyer hadde en halvfarlighet fra rundt 20 meter, men tyskerens forsøk gikk til side for en utestet Alisson i Liverpool-buret.

Salah doblet: – Vidunderlig

Like etter kom så Salah-scoringen som langt på vei avgjorde oppgjøret. Fabinho fant egypteren med en lekker og enkel ball i bakrom, der Salah dempet ballen på brystet og enkelt satte 2-0 bak Hennessey.

– Hvilken vidunderlig fotball. Det er en ny perlescoring fra Liverpool, og det er veldig fortjent. De har vært totalt, totalt overlegne, sa Semb.

I pausen ble det også satt av ekstra tid til å hylle Alexander-Arnold, som har bygget videre på det som var en strålende 2018/19-sesong og tatt ytterligere steg denne.

– Denne sesongen vet alle at han er ett av de farligste angrepsvåpnene, så denne sesongen er han gjennomanalysert. Det gjør denne prestasjonen hvassere, sa Petter Myhre.

Fabinho ville være med på festen

Snaut ti minutter ut i 2. omgang ville Fabinho vise at superlativene skulle spres i flere retninger etter maktdemonstrasjonen. Mannen som hadde foret Salah til 2-0 tok et touch på ballen og leverte en suser i nettet fra over 20 meter.

– Oi, oi, oi! Fabinho fra langt hold. Han måker inn 3-0. Det er perfekt. Han feirer sin 50. match med en strøken målgivende og denne, utbrøt kommentator Øyvind Alsaker.

– Det tåler sammenligning med Steven Gerrard. Han kunne ikke gjort det bedre. Det kan nesten ikke gjøres bedre. Det er vidunderlig, sa Stamsø-Møller etter kampslutt.

4-0 etter kunstkontring: – Nå har vi fått alt

Halvveis i omgangen var det Sadio Mané sin tur til å tegne seg i protokollen, da Liverpool tok ut enda ett av sine viktigste våpen fra det majestetiske arsenalet: Kontringen.

Senegaleseren fant selv Roberto Firmino sentralt i banen, før brasilianeren snudde motsatt og spilte Salah. Han brukte sin - i utgangspunktet - svakere høyrefot og foret Mané alene gjennom i bakrommet. Alene med keeper var venstrekanten iskald, og dermed var 4-0 et faktum.

– Nå har vi fått alt. Vi har langskudd, frisparkføtter, Fabinhos skudd. Men se på denne kontringen her. De vender spillet fra den ene siden til den andre, og så tilbake. Det ser så lett ut, men dette her er vanskelig. Det er eksepsjonelt godt utført av mange spillere samtidig, konkluderte Semb like etter scoringen.

– Vanskelighetsgraden. Antall ting som skal klaffe. Ett touch pasning, vending, pasning med gærent bein. Det er fire praktfulle mål. Hver sin smak, sa Petter Myhre etter kampslutt da man i studio forsøkte å kåre det vakreste av de fire og han holdt den fjerde som sin favoritt.

Kun avhengig av Man City-poengtap for å vinne ligaen torsdag

Resten av oppgjøret fikk flere unggutter forsøke seg for Klopps lag, og selv om de røde tok pedalen noe av gassen, kontrollerte de det hele inn og opprettholdt sin enorme innsats i gjenvinningsfasen av spillet. Innbytter Neco Williams var også nære ved å sette det femte, men tidligere Liverpool-stopper Mamadou Sakho reddet på streken.

Dermed har de røde gjort sin del av jobben, og torsdag kan altså den første triumfen i engelsk fotballs øverste divisjon siden 1989/90 være et faktum dersom Manchester City ikke tar tre poeng i London mot Chelsea.

– Man må anta at de skal samles på et eller annet vis og se den kampen. De er jo sammen på kamp og på trening, sa TV 2s programleder Jan-Henrik Børslid.

Liverpools storseier betyr også at Crystal Palaces solide form fikk en bråstopp. London-klubben stod med fire strake triumfer i Premier League før onsdagens kamp, og ville med seier vært a poeng med Tottenham som ligger på 7. plass. Nå blir de i stedet værende på niende, tre poeng bak Spurs og med sju poeng opp til Manchester United og Wolves som i øyeblikket innehar de garantert europacupgivende 5. og 6. plassene.

