Bamba-show holdt ikke til tre poeng

Aalesund–Brann 2–2

Se målene fra kampen i Sportsnyhetene øverst!

Tangotrøyene fra Aalesund har fått en fryktelig start på Eliteserien og hadde før onsdagens kamp mot Brann 3-11 i målforskjell og null poeng.

Etter å ha sluppet inn syv mål mot Kristiansund var det tydelig at hjemmelaget fokuserte på defensiv struktur. Lars Bohinens lag lå tett og strukturert, noe som sørget for at Brann slet med å utnytte kontringene de fikk.

Men igjen raknet det i bakre rekker for Aalesund, mens Brann nok engang tok grep i andre omgang.

– Vi gjør noen bytter og får litt mer trøkk med Barmen. Vi går bra ut fra startblokkene og styrer omgangen til vi leder 2-1. Vi burde kontrollert inn dette. Men vi får være fornøyd, vi har fått syv poeng på syv dager. Men det er litt irriterende, for denne kampen skal vi vinne, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til TV 2 etter kampen.

Det var Aalesund som scoret kampens første mål. Da lagene møttes til treningskamp før koronapausen vant Aalesund 3-1, alle målene ble scoret av Niklas Castro. Onsdag terget han Brann igjen.

24-åringen som i fjor overraskende ble kalt inn til landslagssamling med Chile utnyttet en feil fra Brann-forsvaret.

Ali Ahamada viste seg frem med en god redning, men returen havnet til slutt hos Castro som fikk en enkel jobb med å gi hjemmelaget ledelsen.

– Vanvittig passivt av Brann-forsvaret i egen 16-meter. Det er seks-syv spillere som kan takle eller blokkere der, men de blir bare stående og se på, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i FotballXtra.

BAMBA-SHOW: Etter en tøff første omgang viste Daouda Bamba hvorfor han er Lars Arne Nilsens førstevalg på topp. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Bamba utnyttet svakt forsvarsspill

– Ingen stor omgang av Brann, sa TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp da lagene gikk til pause.

Aalesund som hadde holdt tett igjen den første omgangen etter å ha sluppet inn 13 mål på de to første kampene var tilbake til gamle synder da andre omgang kom i gang.

Brann gjorde som mot Viking og kom heltente ut etter en tam første omgang. Åtte minutter senere lå ballen i mål.

Petter Strand slo et perfekt innlegg mellom keeper og forsvar, det luktet Daouda Bamba som på bakre stolpe satt ballen i mål.

– Det er trist at vi kun får med oss et poeng i dag. Men samtidig er det bra at vi ikke taper. Vi må glemme denne kampen og fokusere på neste nå, sier Bamba til TV 2 etter kampen.

– Vi snakket sammen i pausen om at vi måtte heve oss. Vi går ut og det viser seg med engang at pausepraten hjalp, sier Bamba.

Gjengen i FotballXtra-studio var ikke særlig imponert over tangotrøyenes forsvarsspill da Bamba scoret sitt første mål for kvelden.

– Man kan stille spørsmål til forsvarsspillet Aafk leverer der. Det er mye å ta tak i der for hjemmelaget, med tre forsvarsspillere der skal ikke spissen få stå alene, sa Mathisen.

Slakt av hjemmelagets forsvar

Men ivorianeren var ikke ferdig der. Seks minutter senere var kampen snudd og nok engang var det Bamba som var sist på ballen.

Kristoffer Barmen som ble satt inn i pausen for å vinne dueller, gjorde nettopp dette. Han fikk stusset ballen mot Bamba som var i duell med en Aalesund-forsvarer. Sistnevnte stakk ut foten og ballen gikk over keeper Andreas Lie.

Det luktet Bamba som fikk satt ballen i mål. Dermed hadde spissen scoret to mål på seks minutter.

– Keeper, stoppere ingen klarer å stoppe ballen. Bamba er i gang, sa Mathisen.

– Det er fryktelig irriterende. Det er et par av de inni boksen som må få gro litt mer hår på brystet, sier Aalesunds trener Lars Bohinen til TV 2 etter kampen.

Forren tar selvkritikk

Hólmbert Friðjónsson lurte Brann-forsvaret trill rundt da han plutselig befant seg alene med keeper. Islendingen var iskald og utlignet.

– Vi scorer først, også slipper vi inn to enkle mål. Jeg tror vi må forbedre oss der fremover, sier islendingen til TV 2 etter kampen.

– Det var veldig viktig med et poeng i dag etter stortapet

Nok engang var det forsvaret som fikk gjennomgå av FotballXtra-studioet.

– Aalesund har gitt bort to mål, og nå var det Brann sin tur, sa Huseklepp.

Vegard Forren var enig med Huseklepp og tok selvkritikk etter kampen.

– Vi viser en stor moral når vi snur kampen. Så blir det slått en perfekt vektet pasning i det øyeblikket jeg er litt på hælene. Da er jeg ikke fornøyd med jobben jeg gjør. Det blir litt for enkelt, men samtidig en veldig god prestasjon av dem, men alt i alt er uavgjort et greit resultat.

– Føler du litt ansvar for at de scorer det andre målet?

– Jeg må ta min del av ansvaret der. Men vi må se litt på hva som skjer før gjennomspillet også. Jeg må iallfall ta min dose skyld for det. Det er slikt av og til. Men det vil komme når formen blir bedre, sier Vegard Forren til TV 2.

Petter Strand var nære å sørge for at Brann tok med seg alle poengene fire minutter på overtid. Den vikarierende høyrebacken klinket til på et frispark fra 20 meter, men ballen gikk like utenfor.

Dermed tok Aalesund sine første poeng denne sesongen, mens Brann måtte for første gang gå av banen uten tre poeng.

– Når vi før kampen hadde 3-11 i målforskjell, så må vi være glad for dette, sier Aafk-trener Lars Bohinen.

– Hva gjør dere riktig i dag, kontra forrige kamp?

– Vi agerer mer som et lag. Vi er stramme i strukturen og jobber mer for hverandre. Vi klarer også å ta ned ballen og spille noen kontrollerte angrep.

Andre resultater onsdag:

Start - Molde 2-3

FK Hagesund - Kristiansund 2-2

Viking - Mjøndalen 1-1

Stabæk - Sandefjord 2-0