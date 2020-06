Kosovos president tiltalt for krigsforbrytelser

Kosovos president Hashim Thaci og ni tidligere separatister er av en domstol for krigsforbrytelser tiltalt for flere forhold.

Tiltalen inkluderer forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser.

I en uttalelse fra en aktor for krigsforbrytelser heter det at president Hashim Thaci og de andre tiltalte er «kriminelt ansvarlige for nesten 100 drap». Dette involverer hundrevis av kosovoalbanere, serbere og romanifolk – i tillegg til politiske motstandere.

Domstolen opplyser at tiltalen er sendt til Kosovos spesialkamre og spesialistadvokatkontor, som ligger i Haag.

Andre siktelser innebærer forsvinninger, forfølgelse og tortur.

Kosovokrigen i 1998–1999 etterlot mer enn 10.000 døde, og 1.641 er fremdeles ikke gjort rede for.

(©NTB)