Derfor skjermer Mads Hansen familien

GOD KVELD NORGE (TV 2): Han er en av Norges mest offentlige personer, men mange vet ikke engang at Mads Hansen (36) har samboer og barn.

Han sitter i panelet til «Spårtsklubben» på VGTV, har rundt 450.000 følgere på Instagram, og ble nylig ny Farmen-programleder. Mads Hansen er med andre ord en svært offentlig profil, men i motsetning til mange andre så har han klart å holde privatlivet sitt skjult.

– Å verne om privatlivet sitt er det letteste i verden. Det er bare å ikke legge ut noe om dem, og ikke fortelle om dem, sier han i et større intervju med God kveld Norge.

En «no-brainer»

For hverken samboer eller barn er å se på Hansen sin profil.

– Jeg tenker at de skal få lov til å velge det selv. Jeg stikker hodet mitt fram, og da må jeg også tåle offentligheten og kritikk. Men det har ikke de valgt. Ikke minst barn under 18 år, det er klart at de skal få lov til å ta det valget selv når de er gamle nok til å vite hva det innebærer, fortsetter han.

– Du kan ikke spørre en femåring om du kan legge ut bilde av han på Instagram. Det er en «no-brainer» for meg.

Åpner opp i bok

Men i høst kommer Hansen med bok. «Min Instastory» er navnet, og der kommer han til å åpne litt mer opp rundt sitt privatliv.

– Det kommer ikke til å bli noen bilder, men jeg vil fortelle litt om privatlivet mitt. Ting som har skjedd som har vært gøy, ting som har har vært trist. Når jeg først skal gjøre det så synes jeg det passer å gjøre det i en egen bok, der jeg eier historien, forklarer 36-åringen.

– Det er greit å fortelle om det er sted hvor jeg ikke blir bedømt med likes.

Alt han skriver om i boka er klarert med de nærmeste.

– Jada, alt jeg skriver om er klarert med alle involverte. Nå kan folk få vite at det er mer enn bare en gjøgler i meg og. Det har skjedd ting på privaten som ikke er kult, så da kan folk bli litt bedre kjent med meg, avslutter Hansen.