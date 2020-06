Åpner for å vrake Støre

Et nytt, bredt rødgrønt prosjekt ser vanskelig ut før valget i 2021. Nå åpner flere lokale Sp-profiler opp for et samarbeid med Høyre.

Ordfører i Stjørdal Ivar Vigdenes (Sp) mener Senterpartiet må være et parti som skal kunne samarbeide til begge sider.

Han utelukker ikke at Sp kan samarbeide med borgerlig side nasjonalt.

– Over tid vil Senterpartiet samarbeide der vi får mest gjennomslag, og så er vi opptatt av å løfte Senterpartiet som en egen politisk kurs. Vi er ikke et underbruk av et annet parti, sier Vigdenes.

SENTRAL: Ivar Vigdenes er en av Sp mest profilerte politikere. Foto: Ned Alley

Han legger til at han har full tillit til hvordan partilederen håndterer dette fra hovedstaden. Vigdenes er en nær venn av og mangeårig rådgiver for Sp-nestleder Ola Borten Moe. Sammen styrte de Olje- og energidepartementet som en del av den rødgrønne regjeringen.

Men det er ikke gitt at Senterpartiet skal låse seg til det samme rødgrønne samarbeidet i 2021, ifølge Stjørdal-ordføreren.

– For tidlig å låse seg til Ap

Han minner om at lokalt i Stjørdal har Sp samarbeidet med Høyre i 20 år. Nasjonalt mener han at man denne våren har sett hvordan Senterpartiet får gjennomslag både med venstresiden og høyresiden.

– Sp har framstått som et statsbærende parti, som har funnet sammen med både Frp og Ap.

– Men hvem skal Sp samarbeide med i 2021, hvis dere skal avklare dette før valget?

– Det er altfor tidlig å si. Vi kan ikke låse det nå. Det er et spørsmål som vil preges av tida vi lever i og tilhørerne til enhver tid, sier Vigdenes.

Han venter at samarbeidsspørsmålet blir tema på partiets landsmøte neste år: Både om parti skal avklare dette før valget, og hvem de skal samarbeide med.

– Men spørsmålet nå er ikke hvem vi vil samarbeide med, men hvem som vil samarbeide med oss.

Åpen for Høyre-samarbeid

Stranda-ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp) samarbeider også med høyresiden lokalt, noe han mener fungerer «utmerket».

Også han mener Sp burde være åpen for å samarbeide med høyresiden nasjonalt.

– Hvis Senterpartiet får opp mot 15 prosent oppslutning i valget, så åpner det seg helt andre muligheter for oss. Da er ikke jeg fremmed for at vi kan samarbeide med Ap, men også Høyre, sier Tryggestad til TV 2.

Det viktigste nå er at Sp blir størst mulig i 2021, mener han. Tryggestad er usikker på om partiet skal låse seg til en blokk før valget i 2021.

– Det har noen fordeler å avklare dette før valget, men jeg er ikke sikker på om vi greier det, sier Tryggestad.

ÅPEN FOR HØYRE: Stranda-ordfører Jan Ove Tryggestad.

Utelukker SV

Ordfører i Vestnes i Møre og Romsdal, Geir Inge Lien (Sp), sier han har et pragmatisk forhold til samarbeidsspørsmålet nasjonalt.

– Når det gjelder å skape arbeidsplasser, er det litt ett fett om vi samarbeider med Ap eller Høyre. Over tid mener jeg vi også skal kunne samarbeide med Høyre, men for 2021 vil jeg ha en Ap og Sp-basert regjering, sier ordføreren som er i valgteknisk samarbeid med Høyre lokalt.

Han vil ikke ha med SV i regjering.

FERDIG MED SV: Geir Inge Lien, ordfører i Vestnes.

– Da er det bedre å sitte i mindretallsregjering, sier Lien.

Fellesskap med Ap

På Gjøvik samarbeider ordfører Torvild Sveen med Høyre og de borgerlige partiene.

Han tror på en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Jeg forholder meg til det landsmøtet kommer til å gå for. Partiet må ta den beslutningen. Det er ikke noe tvil om at vi har hatt et fellesskap nasjonalt med Ap. Hva jeg tenker personlig er ikke interessant, men jeg har stått på den rødgrønne linja, sier Torvild Sveen.