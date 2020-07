Jusprofessor: – Feil å ikke tiltale voldsmenn for frihetsberøvelse

Jusprofessor er skråsikker på at tiltale for frihetsberøvelse er riktig i Osen- og Slengesol-sakene. – Jeg stiller spørsmål ved påtaleskjønnet, sier Asbjørn Strandbakken.

Reidar Osen og Petter Slengesol ble på to ulike tidspunkt i 2015 overfalt, mishandlet og bortført før de begge endte opp hardt skadet på sykehus.

Nå er to personer tiltalt for grovt ran. Mange kilder har overfor TV 2 uttalt at dette ikke synes å være riktig.

TV 2 har sett nærmere på rettspraksis i flere saker hvor det er tatt ut tiltale for frihetsberøvelse.

FRIHETSBERØVET ELLER IKKE? Reidar Osen og Petter Slengesol ble begge kidnappet og mishandlet i sin egen bil. Foto: TV 2 / Privat

Høyesterett har slått fast at frihetsberøvelse på kun femten minutter kan anses som frihetsberøvelse.

– Kan stille spørsmål ved påtaleskjønnet

– Jeg mener en kan stille spørsmål ved påtaleskjønnet, sier jusprofessor Asbjørn Strandbakken ved Universitetet i Bergen.

Jusprofessoren har lest klagene fra de to bistandsadvokatene, samt begrunnelsen fra riksadvokaten som ikke tar klagene til følge.

– Jeg tenker at det viktigste er at en tiltalebeslutning i så stor utstrekning som mulig dekker de interessene som er krenket ved den straffbare handlingen. Hovedhandlingen er et ran som inkluderer frihetsberøvelse, fastslår Strandbakken.

KLAGET - FIKK AVSLAG: Advokat Einar Drægebø ved advokatfirmaet Harris representerer Reidar Osen og klaget på tiltale kun for grovt ran. Foto: Frode Hoff / TV 2

Bistandsadvokatene Drægebø og Eikeseth Mjøs mener tiltalebeslutningen skal omfatte grov frihetsberøvelse, kriminell organisert gruppe og tiltalepunkt for uriktig forklaring. Dessuten mener de det er bevismessig grunnlag for å tiltale en tredje person i saken.

– Hvorfor er det viktig å bli tiltalt og dømt for alt det etterforskningen viser at er gjort i en slik sak som dette?

– En skal få frem alle de interessene som er krenket. Her er en tiltale for grovt ran som er en alvorlig forbrytelse, men det er også andre interesser som kan være krenket ved akkurat den samme handlingen og særlig frihetsberøvelse står sentralt, forklarer Strandbakken.

KLAGET - FIKK AVSLAG: Også Ellen Eikeseth Mjøs, som er bistandsadvokat for Petter Slengesol, klaget på tiltalevedtaket. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Det som synes åpenbart og udiskutabelt, er at både Osen og Slengesol har vært bortført mot sin vilje over et lengre tidsrom. Det er begge bistandsadvokatene enig i.

Like uomtvistelig er det at en av de tiltalte uriktig har anklaget både Osen og Slengesol. Osen ble beskyldt for selv å ha planlagt og tilrettelagt overfallet på seg selv.

Til tross for dette tar ikke påtalemyndigheten ut tiltale for falsk forklaring.

– Forventer særskilt fokus

Som TV 2 tidligere har fortalt har Høyesterett slått fast at det var riktig med dom for frihetsberøvelse i et tilfelle hvor en person var låst fast i et gelender i femten minutter.

– Om du var bistandsadvokat i saken, hva ville du forventet og hva ville du krevd?

– Jeg ville påklagd selve tiltalebeslutningen, og det ville vært naturlig å få dekket inn krenkelsen som innebærer å bli berøvet friheten, sier Strandbakken.

Han sier at han også ville forventet at påtalemyndigheten fokuserte særskilt på frihetsberøvelsen i straffutmålingsprosedyren.

Forstår at folk reagerer

– Jeg skjønner at folk reagerer på at en har begrenset tiltalen til grovt ran, men dette er en del av påtalemyndighetens skjønn og kan være vanskelig å overprøve, men i sum trenger ikke resultatet blir veldig forskjellig.

PÅ KOLLISJONSKURS: Jusprofessor Asbjørn Strandbakken har tildigere sagt at det er viktig at politi og oåptale har evnen til å snu dersom man gjør åpenbare feil. Nå har svøært mange reagert på tiltalen i saken. Foto: TV 2

Han mener en tiltale for grovt ran ikke betyr at straffen nødvendigvis ville blitt strengere om en føyde til tiltale for grov frihetsberøvelse.

– Det er likevel viktig å få markert de strafferettslige ulike sidene ved en handling, det er et poeng i seg selv, men sluttsummen kan være det samme enten man tar dette med eller ikke.

Delvis erkjent

Den ene tiltalte har i tre avhør gjennomført i januar erkjent delvis medvirkning i sakene. Men om han formelt dermed har erkjent medvirkning og i hvor stor grad, er usikkert.

– Jeg har ingen kommentar utover at hans forklaring vil bli belyst under hovedforhandling, skriver Villanger i tekstmelding til TV 2.

Den andre personen som ble utlevert fra Polen i juni nekter for å ha noe som helst med de to sakene å gjøre.

TV 2 har ikke lykkes med å få en kommentar fra mannens advokat.

Ifølge politiet knyttes begge de to tiltalte til overfallene og bortføringen, blant annet på bakgrunn av DNA-funn.

Politiadvokat Jørgen Henriksen ved Vest politidistrikt er møtende aktor i saken som er berammet i Bergen tingrett i november. Han sier til TV 2 at han ikke vil forhåndsprosedere saken i pressen, og at han ikke finner det riktig å kommentere klagene i saken.