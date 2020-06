Mye røyk i kjøpesenter etter brann i motorsykkel

Klokka 16.30 onsdag ettermiddag skriver Oslo-politiet at det er meldt om en motorsykkel som brenner ved innkjøringen til parkeringshuset til Sandvika Storsenter.

– Mye røyk som kommer inn i storsenteret, skriver politiet på Twitter.

– Flere har begynt å evakuere seg fra senteret. Mye kø og trafikale problemer rundt senteret. Vi er på stedet, skriver politiet.

Klokka 16.41 opplyser politiet om at brannen er slukket.

– Men det er fortsatt en del røyk inne på senteret, skriver politiet.

Like etter klokka 17.30 opplyser politiet at motorsykkelen er blitt tauet ut. Syv personer er sjekket for røykskader etter brannen. De er videre blitt dimittert.

– Det er ingen skader på andre kjøretøy, skriver politiet.