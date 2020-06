Domstol fastholder at saken mot tidligere Trump-rådhiver blir henlagt

Flynn tilsto i 2017 å ha løyet til FBI om sin kontakt med Russlands ambassadør i ukene før Trump ble innsatt. I januar i år trakk han imidlertid tilståelsen. I forrige måned innstilte justisdepartementet på å henlegge saken, noe justisminister William Barr fastholdt var riktig.

En amerikansk ankedomstol har onsdag beordret en føderal dommer om å forkaste saken mot Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Splittet domstol

Ifølge nyhetsbyrået var ankedomstolen splittet i spørsmålet om saken, men U.S Court of Appeals for the District of Columbia Circuit landet til slutt på å forkaste saken, noe blant annet Trump-administrasjonen har oppfordret til.

Great! Appeals Court Upholds Justice Departments Request To Drop Criminal Case Against General Michael Flynn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2020

Flynn har tidligere sagt seg skyldig i å lyve til Robert Muellers etterforskere under Russland-etterforskningen. I 2017 sa han seg skyldig i ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Trumps innsettelse. Flynn samarbeidet med spesialetterforsker Robert Mueller og ble avhørt 19 ganger.



Fornøyd Trump

Kort tid etter at nyheten ble kjent, skryter USAs president Donald Trump av Flynn på Twitter.

– Flott! Ankedomstolen opprettholder Justisdepartementets forespørsel om å henlegge saken mot den store generalen Michael Flynn, skriver Trump.

Statsadvokater reagerte

1.100 tidligere statsadvokater er blant dem som har reagerte sterkt og som vil utfordre lovligheten av en henleggelse.

– Ønsket om henleggelse vil tilsynelatende tjene president Trumps personlige politiske interesser, snarere enn offentlighetens interesser, het det i et prosesskriv fra gruppen.

FBI har også innledet gransking av sin egen etterforskning av saken etter anklager fra Trump og hans støttespillere om at det føderale politiet lot seg bruke politisk.