Kunne tjent millioner på Instagram - derfor dropper han det

Mads Hansen har rundt 450.000 følgere på Instagram, noe som er langt mer enn mange av Norges største influensere. Julianne «Pilotfrue» Nygård for eksempel har «kun» rundt 60.000 følgere, men har uttalt til God kveld Norge at hun kan tjene 40.000 kroner på ett sponset blogginnlegg.

I et større intervju med God kveld Norge forklarer Hansen hvorfor han har valgt å holde seg unna.

– Grunnen til at jeg ikke reklamerer på Instagram? Først og fremst så synes jeg det er dårlig innhold. Min tanke er at det er litt som å pisse i buksa for å holde varmen. Man får en kortsiktig gevinst, men jeg tror det skader instagrammen din og integriteten din over tid, forklarer Hansen.

– Du møter deg selv i døra før eller siden. Jeg tror ikke det er en fordel når jeg jobber innen media heller, å ha masse kommersielle bindinger. Så jeg har tatt et bevisst valg på det. Det er jo litt kult å ha en reklamefri Instagram-konto også, fortsetter han.

Raad fortalte om inntekten

Men med hele 450.000 følgere så kunne han ha tjent svært godt på sponsede innlegg. Nylig åpnet influenser Isabel Raad opp på YouTube om hva hun tjener.

– Det varierer fra måned til måned, men gjennomsnittlig ligger jeg på 400.000 i måneden før skatt. Det er en vanlig måned. Det kan være mer, men det er sjeldent mindre.

I den samme videoen forteller hun at hun jobber mye med Instagram, ettersom annonsørene har flyttet seg fra blogg til Instagram.

Kunne tjent millioner

Mads Hansen er klar over at det hadde lønt seg økonomisk.

– Hvis jeg hadde gått «all-in» i ett år, så kunne jeg nok ha cashet inn kanskje et par millioner, forteller han, og får støtte av medieekspert og markedsanalytiker Arne-Inge Christophersen.

– Mads kunne nok glatt fått 50.000 kroner for et sponset innlegg. Ofte selges sponsede innlegg i pakker og da blir det penger. Han kunne tjent 1 til 1,5 millioner ekstra uten å anstrenge seg, sier Christophersen.

Hansen må tenke litt når vi begynner å snakke om millioner.

– Ja, når du sier det sånn så kanskje jeg skulle ha gjort det. Nei, jeg må stå for det jeg har sagt, sier han.