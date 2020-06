Merete Lingjærde viser frem kjæresten: – Jeg er superforelsket

I starten av forholdet valgte Skal vi danse-dommer Merete Lingjærde (58) å holde litt tilbake når det gjaldt hennes nye flamme på grunn av barna.

Nå nøler hun ikke med å vise kjæresten frem i sosiale medier: Anders Mørk (54). Lingjærde mener det føltes riktig å gjøre det nå som de har vært sammen noen måneder og møtt hverandres familier.

– Vi var klar for det begge to egentlig. Vi har det veldig fint og stabilt, og tenker langt frem i tid, forteller Lingjærde til God kveld Norge.

– Sånn som vi har det nå tenker vi at det er oss to for alltid. Vi er soulmates, sier hun.

Mørk driver en egen virksomhet som spesialist på salgstrening innen forskjellige bransjer, og da tar paret gjerne en diskusjon om pedagogikk innenfor hverandres yrkesområder.

– Vi liker å snakke fag sammen. Det er interessant å dele erfaringer selv om vi jobber i to helt ulike bransjer, forteller Lingjærde som gleder seg til å ta med Mørk på Skal vi danse til høsten.

Møttes på Tinder

Lingjærde møtte Mørk gjennom Tinder og sveipet ved en tilfeldighet profilen til Mørk mot høyre - det ble en match. Det som egentlig var et feilsvipe ble til slutt en match «made in heaven» for Lingjerde og Mørk.

– Vi har truffet hverandre på rett tid og sted i livet. Vi har det utrolig hyggelig og er like på mange området, forteller Lingjærde.

Hun nevnet blant annet at begge er glad i å ligge på sofaen med Netflix og god mat og vin, i tillegg til at de også liker sjøen veldig godt.

– Jeg elsker å være på sjøen, og han er oppvokst med båt og elsker å være på havet, sier 58-åringen.

TILBRINGER MYE TID SAMMEN: Merete Lingjærde og Anders Mørk. Foto: Privat

Hun forteller at venner og familie rundt dem sier at de ser på dem at det de har er ekte og at de har det fint sammen. Lingjærde må derimot le litt når hun forteller at de kanskje er litt slitsomme for andre ettersom de er så forelsket.

– Jeg er superforelsket, slenger hun til.

Motorsykkel og sommerhytte

I sommer skal Lingjærde og Mørk på motorsykkeltur sammen, og de reiser allerede neste uke til Sognefjord.

– Jeg skal være motorsykkelbabe, ler Lingjærde.

Mørk er veldig glad i å kjøre motorsykkel og Lingjærde gleder seg - selv om det er én ting hun er litt bekymret for:

– Anders mener det blir utfordrende for meg å pakke alt jeg vil ha med i en sideveske, sier hun.



Senere i sommerferien skal de tilbringe mye tid på sommerhytta til familien hennes utenfor Tjøme.

– Det er et litt sånn «Saltkråkan»-sted. Det å være på øya er paradis, og da skal vi lande skikkelig ned med skuldrene og kose oss, forteller Lingjærde til God kveld Norge.