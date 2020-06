Dette er Nakstads største frykt nå

Onsdag holdt regjeringen pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad brukte anledningen til å understreke at koronakrisen ikke er over.

– Mange spør om vi er tilbake til normalen nå. Svaret på det er nei, det er vi absolutt ikke, sier Nakstad.

Han mener nordmenn må være forberedt på at det kan komme en ny økning i antall smittetilfeller.

– Denne trusselen er ikke over og kan potensielt ramme hele samfunnet vårt. Så lenge dette viruset eksisterer globalt er vi nødt til å forholde oss til det, sier Nakstad.

Tre ting bekymrer Nakstad

Norge er et av landene i Europa med færrest døde og minst smitte. Det er likevel tre ting som bekymrer Nakstad når det gjelder den videre utviklingen til viruset.

– Jeg er bekymret for at vi skal få mye smitte i landet som vi ikke klarer å fange opp. Det var det som skjedde i februar og mars og da ble det ganske stor smittespredning, sier Nakstad.

I tillegg er den assisterende helsedirektøren redd for at nordmenn skal begynne å slappe mer av og ikke følge tiltakene. Det kan få uheldige konsekvenser og føre til en ny bølge med smitte.

– Det tredje som bekymrer oss er at viruset endrer seg og blir mer smittsomt. Det er ikke noe tegn til det hittil, men det kan skje, sier Nakstad.

– Ikke bryt reglene

Mange nordmenn synes det er rart at det fortsatt er strenge koronarestriksjoner og regler i Norge nå som smitten er under kontroll.

– Jeg forstår at det er vanskelig å se logikken i alle disse reglene, sier Nakstad.

På pressekonferansen forklarte Nakstad at tiltakene er en forsikring som skal unngå at situasjonen blir verre i Norge. Han har likevel stor forståelse for at folk blir forvirret over hva som er lov og ikke nå som samfunnet har åpnet mer opp.

– Vi må understreke at det at mange bryter en regel betyr ikke at det er greit. Det er viktig at vi fortsetter å holde avstand, vaske hender og bli hjemme hvis man er syk, sier Nakstad.

Sommeren blir avgjørende

Han får støtte fra helseminister Bent Høie, som sier at det er vesentlig at nordmenn fortsetter å følge reglene i sommerferien.

HELSEMINISTER: Helse- og omsorgsminister Bent Høie under Regjeringens pressekonferanse Foto: Terje Pedersen

– Vi lever med et farlig virus som sprer seg lett. Vi er nødt til å stå fast på de reglene vi har innført. De vil gjelde hele sommerferien, sier Høie.

I løpet av sommerferien skal mange nordmenn reise, treffe slektninger og være mer ute. Det kan potensielt føre til mer smitte i samfunnet.

– Det vi gjør i sommer blir helt avgjørende. Sommerferien vil bestemme om vi er nødt til å ta tøffere grep for å slå ned på smitten en gang til, sier Høie.

– Epidemien er ikke over

Line Vold fra FHI var også tilstede på pressekonferansen for å gi en oppdatering på smittesituasjonen i Norge.

Hun kunne fortelle at antallet nye smittetilfeller i Norge er stabilt, selv om det har vært en liten økning de siste ukene.

– Vi er i gang med en gradvis gjenåpning så vi er nødt til å være forberedt på at det blir flere nye smittetilfeller. Epidemien er ikke over, sier Vold.

Hun tror også at det kan bli en økning av tilfeller i løpet av sommerferien.

– Vi har bedt kommunene om å være årvåkne når det gjelder nye koronatilfeller i sommer, sier Vold.