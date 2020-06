Slik skal Klopp styrke Liverpool neste sesong

Se Liverpool - Crystal Palace på TV 2 Sport Premium og Sumo i kveld fra klokken 21:05!

Liverpool er nære ved å ta sin første ligatittel på 30 år. Onsdag kveld kan den regjerende Mesterliga-vinneren komme et steg nærmere den store drømmen.

For om det blir seier mot Crystal Palace – og Manchester City avgir poeng mot Chelsea på torsdag – er ligatittelen et faktum.

Men Liverpool-manager Jürgen Klopp tenker lenger enn som så. Tyskeren er nemlig allerede i gang med å planlegge hvordan han kan forbedre laget ytterligere.

– Uansett hva vi gjør, så gjør vi det for klubben og supporterne våre. Vi må ta beslutninger uavhengig av hva folk mener, sier Klopp på en pressekonferanse ifølge Sky Sports.

Det er en mulighet for at Liverpool ikke kommer til å foreta seg noe på overgangsmakredet i sommer, for med flere lovende unggutter på vei opp, stresser ikke klubben med å kjøpe nytt. Det skriver The Mirror.

Spillere som Harvey Elliot, Neco Williams og Ki-Jana Hoever kan alle få spilletid etter at ligatittelen, mest sannsynlig, blir innkassert.

– De imponerer meg hver dag. Hvis jeg i dag sier at fremtiden ser lys ut, kan det ende med litt for mye press på guttene, og det vil jeg ikke gjøre. Men det som guttene tilbyr ser veldig lovende ut, sier tyskeren.

Overrasket over luken ned til Manchester City

Den foreløpige 20-poengs luken ned til Manchester City, som var så høy som 25 poeng i februar, forblir den største ledelsen i ligaens historie før denne sesongen.

Jürgen Klopp kaller avstanden mellom klubbene for «utenkelig».

– Så langt har det vært eksepsjonelt. Hvis man ser på Citys kamp mot Burnley (hvor City vant 5-0) er det eneste spørsmålet «hvordan er det mulig at noen kan ha 20 poeng mer enn dem?».

– Jeg skjønner det ikke for å være ærlig. Vi må ha gjort mye riktig, sier 53-åringen.

